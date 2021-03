FC Schalke 04: Erste Absage bei der Suche nach einem Retter? Diese Namen beschäftigen S04 jetzt

Schalke 04 braucht einen neuen Trainer – schon wieder. Mit Christian Gross musste bereits der vierte Trainer seine Koffer in dieser Saison packen.

Schon am kommenden Wochenende wird dann Trainer Nummer 5 auf der Bank des FC Schalke 04 sitzen – ein neuer trauriger Bundesliga-Rekord. Nur, wer wird es sein? Wir geben einen Überblick über die möglichen Kandidaten.

FC Schalke 04: Wunschlösung hat wohl keine Lust

Wenn auf dem Schalker Trainerstuhl Not am Mann ist und eine kurzfristige Alternative gebraucht wird, dann kommt unweigerlich der Name Mike Büskens ins Spiel. Der Eurofighter, der aktuell in der Schalker-Jugend arbeitet, war schon einige Male die Interimslösung der Knappen.

#Schalke - Mike #Büskens ist gerade vom Hof gefahren - er wird kein neuer Trainer bei #S04, bleibt aber im Planungsteam für den Neuaufbau — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) February 28, 2021

Auch dieses Mal sollen die übrig gebliebenen Verantwortlichen ihr Interesse bekundet haben, dass Büskens einspringt. Wie „Sky“ jedoch noch am Sonntag berichtete, soll der 52-Jährige selbst abgelehnt haben. Demnach wolle er beim Wiederaufbau helfen, jedoch nicht in der Rolle als Trainer.

Baumgart gilt als einer der Kandidaten. Foto: imago images/Ulrich Hufnagel

Damit steht Schalke vor einer richtungsweisenden Entscheidung: Holt man einen Übergangstrainer bis zum Sommer oder verpflichtet man schon jetzt den Mann, der die Knappen mutmaßlich aus der zweiten Liga wieder nach oben führen muss?

Übergangstrainer oder direkter Neuanfang bei Schalke 04?

Der „Kicker“ bringt mit Steffen Baumgart und Dimitrios Grammozis zwei Namen ins Spiel, über die schon vor dem Gross-Rauswurf spekuliert wurde. Grammozis ist aktuell vereinslos, könnte sofort einspringen.

Baumgart, der bis Saisonende bei Paderborn unter Vertrag steht, hatte zuletzt angekündigt, erst Mitte März über seine Zukunft verhandeln und sprechen zu wollen. Laut dem Fachmagazin sei aber auch Michael Boris eine Option.

Ist Domenico Tedesco eine Option? Foto: imago images / ITAR-TASS

Der 45-Jährige, der von 2010 bis 2011 Trainer der zweiten Mannschaft der Knappen war, ist aktuell Trainer in Ungarn bei MTK Budapest. Er soll eine Ausstiegsklausel besitzen.

Holt Schalke 04 einen alten Trainer zurück?

Und dann ist da auch noch Domenico Tedesco. Der Deutsch-Italiener kennt einige der Schalker Profis noch aus seiner zweijährigen Amtszeit auf Schalke. Er gilt schon seit längerer Zeit als Kandidat für einen Neuanfang bei den Knappen.

Das Problem: Er steht bis Sommer noch bei Spartak Moskau an der Seitenlinie. Entscheidet sich Schalke für ihn, müsste bis Saisonende ein anderer Übergangstrainer her. (mh)