FC Schalke 04: Nach Trainer-Wahnsinn – S04-Fan setzt noch einen drauf

Trainer Christian Gross ist beim FC Schalke 04 mittlerweile Geschichte. In Erinnerung bleiben werden bei den Fans in erster Linie wohl die falsch ausgesprochenen Spielernamen.

Diesem Trainer-Wahnsinn setzt ein Fan des FC Schalke 04 mit einer Aktion jetzt noch einen drauf.

FC Schalke 04: Massimo Schüpp ist jetzt bei Instagram

Die Fans des FC Schalke 04 werden sich an die kuriose Pressekonferenz mit Christian Gross erinnern. Dabei fielen Namen wie: Massimo Schüpp oder Kaan Erdogan. Beide Spieler gibt es im Schalker Kader, allerdings heißen sie Alessandro Schöpf und Can Bozdogan.

Bei den Fans sorgte das für Kopfschütteln und Gelächter. Jetzt hat ein Fan dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Bei Instagram wurde ein Account mit dem Namen „Massimo Schüpp“ erstellt.

Als ersten Post setzte das Profil ein Bild von Alessandro Schöpf ab, allerdings mit wallender Mähne. Dazu wird geschrieben: „Herzlich willkommen auf meinem offiziellen Instagram-Account. Ihr musstet lange warten, aber jetzt ist es so weit! Gerade in diesen schweren Zeiten möchte ich mit euch, meinen treuen Fans, noch stärker in den Austausch kommen.“

Über 1.000 Follower hat der Account in nur zwei Tagen generiert – unter ihnen ist sogar ein Schalke-Profi: Ausgerechnet Alessandro Schöpf folgt der Seite „massimoschuepp“.

Alessandro Schöpf folgt der Seite "Massimo Schüpp". Foto: imago images/RHR-Foto

Scherzhaft setze er einen Post mit einem gealterten Christian Gross ab und schrieb dazu nur: „Es war nicht alles schlecht. Danke, Ottmar!“. Das setzt dem Ganzen die Krone auf.

Gemischte Reaktionen bei den Schalke-Fans

Bei den Schalke-Fans sorgt die Aktion in schwierigen Zeiten für einige Lacher. „Kaan Erdogan fehlt auch noch“, schreibt ein Fan, ein anderer: „Wenigstens wird noch gelacht“ – dazu gibt es viele Lachsmileys in der Kommentarspalte.

Einige Fans des FC Schalke 04 sehen die Aktion hingegen kritisch: „So langsam wird es immer peinlicher... Jetzt auch noch quasi Nachtreten gegenüber einem Trainer“, steht in einem Kommentar oder: „Einfach nur lächerlich. Als wenn noch nie jemand einen Namen verwechselt hat. Der Mann hat sich die Scheisse angetan, weil kein anderer das machen wollte. Einer der erfolgreichsten Schweizer Trainer aller Zeiten & dann wird der so behandelt von Medien, Fans & Spieler? Schämen sollten die sich.“ (fs)