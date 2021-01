FC Schalke 04: Gross macht Huntelaar-Versprechen – fehlt dafür DIESER Star?

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 kann für das Spiel gegen Werder Bremen Hoffnung schöpfen. Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar wird am Samstagnachmittag wohl auf dem Platz stehen und neue Offensiv-Power ins Spiel bringen.

Dafür ist ein anderer wichtiger Leistungsträger fraglich.

FC Schalke 04: Gross macht Huntelaar-Versprechen

S04-Trainer Christian Gross setzt große Hoffnung in Klaas-Jan Huntelaar: „In erster Linie erwarten wir natürlich Tore von Klaas-Jan. Ich bin überzeugt, dass er die auch schießen wird. Man braucht aber immer ein bisschen Geduld.“

Doch offenbar kann der „Hunter“ schon gegen Bremen auf Torejagd gehen. „Erfreulicherweise reist er mit“, so Gross. „Es ist vorgesehen, dass er mit Sicherheit einen Teil-Einsatz hat.“ Die ersten zwei Partien nach seiner Rückkehrer hatte Huntelaar wegen einer Wadenverletzung verpasst.

Schwitzen für den zweiten Saisonsieg: Klaas-Jan Huntelaar wird gegen Bremen wohl zum Einsatz kommen. Foto: IMAGO / Poolfoto

Huntelaar selbst bremst derweil die Fan-Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz: „Wenn ich fit bin, kann ich natürlich auch 90 Minuten spielen. Fitness ist eigentlich nie ein Problem gewesen. Jetzt brauche ich aber erst einmal ein bisschen Aufbau-Zeit.“

Mittelfeld-Star fraglich

Doch die gute Laune hielt am Tag vor dem nächsten Bundesliga-Duell der Knappen nicht lange: Suat Serdar, der Schalker Mittelfeldmotor, fehlte beim Abschlusstraining. Sein Einsatz steht damit möglicherweise auf der Kippe.

Eine andere wichtige Säule im Schalker Spiel wird dafür wieder in der ersten Elf stehen: Sead Kolasinac. Gross verspricht: „Sead wird mit fast hundertprozentiger Sicherheit von Anfang an spielen.“ Kolasinac dürfte erneut Bastian Oczipka als Linksverteidiger ablösen.

Neuzugang hofft auf Einsatz

Auf der anderen Außenverteidiger-Position macht sich Neuzugang William Hoffnungen auf sein Schalke-Debüt. Das stellte Trainer Gross ihm zwar in Aussicht, Versprechungen wie bei Kolasinac und Huntelaar wollte er aber nicht machen. Auch, weil Timo Becker seinen Job zuletzt zufriedenstellend erledigt hatte.

Hofft auf sein Schalke-Debüt: Neuzugang William. Foto: imago/RHR-FOTO/Tim Rehbein/Pool

„Timo ist ein Spieler, der dazugehört, leistungsfähig und lernwillig ist. William hat selbstverständlich mehr Erfahrung, ist kerngesund und freut sich auf den Einsatz. Ob er zu Beginn gleich spielt, ist noch offen. Die Chancen stehen aber gut.“

Vorerst keine Sané-Rückkehr

Salif Sané wird den Blau-Weißen derweil noch etwas länger fehlen. Der Klub will bei der Rückkehr des Innenverteidigers nichts überstürzen. Bei einem verfrühten Einsatz bestehe die Gefahr, „bei Leistungsträgern zu viele Kompromisse“ zu machen und am Ende von deren Leistungen enttäuscht zu sein, so Gross. Er setze lieber auf einen topfitten Sané in ein paar Wochen.

Mit einigen personellen Veränderungen soll es gegen Werder Bremen endlich zum zweiten Saisonsieg und damit wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf reichen. Anstoß der Partie ist am Samstag um 15.30 Uhr. (the)