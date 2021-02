FC Schalke 04: Beben geht weiter – fünfte Entlassung bestätigt!

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. Das 1:5 gegen Stuttgart war zu viel – jetzt gab es beim FC Schalke 04 den ganz großen Knall!

Der FC Schalke 04 schmeißt radikal vier Verantwortliche raus.

Sportvorstand Jochen Schneider, Trainer Christian Gross, Teammanager Sascha Riether und Athletikchef Werner Leuthard – alle vier wurden am Sonntag gefeuert. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Beim FC Schalke 04 gibts den ganz großen Knall. Foto: dpa

Hier alle Entwicklungen und Infos zum Schalke-Beben im Live-Blog.

12.10 Uhr: Die Erklärung von Aufsichtsrats-Boss Jens Buchta zum S04-Beben: „Die getroffenen Entscheidungen sind nach den enttäuschenden Auftritten gegen Dortmund und Stuttgart unausweichlich geworden. Wir brauchen nicht Drumherum zu reden: Die sportliche Situation ist eindeutig, deshalb müssen wir bei jeder noch zu treffenden Personalentscheidung auch über die Saison hinausdenken. Gleichzeitig steht nun die Mannschaft in der Pflicht, das letzte Drittel der laufenden Spielzeit so erfolgreich wie möglich zu bestreiten. Das sind die Spieler Club und Fans schuldig.“

12.07 Uhr: Wie Gross war auch Widmayer erst im Januar zum S04 gekommen und ist nun, nach nur gut zwei Monaten,wieder gefeuert worden.

12.02 Uhr: Soeben hat der FC Schalke 04 offiziell die Entlassungen bestätigt – und noch eine hinzugefügt. Auch Gross' Co-Trainer Rainer Widmayer muss gehen.

11.35 Uhr: Mike Büskens ist, sollte er für Gross übernehmen, wohl nur als Übergangslösung gedacht. Im Sommer, so heißt es, soll ein neuer Mann auf den Trainerstuhl kommen.

11.20 Uhr: Nun sickern immer mehr Infos über die Nachfolger der gefeuerten Vier durch. Peter Knäbel soll Schneider ersetzen, neuer Trainer auf Schalke soll Eurofighter Mike Büskens werden. Die Aufgaben von Sascha Riether soll nach Bild-Informationen Matthias Schober übernehmen, aktuell Nachwuchskoordinator beim S04.

11.05 Uhr: Nach Informationen der „Bild“ war der große Knall in einer Telefonkonferenz aller elf Aufsichtsrats-Mitglieder in der Nacht zu Sonntag beschlossen worden. Die Mehrheit sprach sich für den harten Schnitt auf allen relevanten Posten aus.

10.45 Uhr: In Stuttgart vermittelte die S04-Mannschaft einen desolaten Zustand. Mit Blick auf die „Revolte“ zuvor manifestierte sich bei vielen das Gefühl, das Spiel wurde zum Erzwingen einer Trainerentlassung absichtlich weggeworfen. Angesichts der tabellarischen Situation wäre das an Fahrlässigkeit nicht zu überbieten.

10.35 Uhr: Wer auch immer Christian Gross als Schalke-Trainer beerben wird: Er wird der fünfte (!) S04-Coach in dieser Saison. Damit stellt Königsblau den Rekord von Kickers Offenbach (70/71) und MSV Duisburg (77/78) ein.

Keine drei Monate war Christian Gross Trainer auf Schalke. Foto: imago images/Eibner

10.25 Uhr: Übereinstimmend berichten „Sky“ und „Sport1“, dass Peter Knäbel vorerst die Aufgaben von Jochen Schneider als Sportvorstand übernehmen soll. Knäbel war bislang federführend für die Nachwuchsakademie „Knappenschmiede“ verantwortlich.

10.20 Uhr: Das Aus von Sportvorstand Jochen Schneider wurde letztendlich vorgezogen. Das Ende der Zusammenarbeit zum Saisonende war bereits vergangene Woche verkündet worden. Hier die Infos >>

10.05 Uhr: Auch die Nachfolger auf den vier Posten sind unklar. Norbert Elgert und Mike Büskens sollen Schneider schon vor der Partie in Stuttgart für den Trainerposten abgesagt haben. Das berichtet „Sky“. Die Gross-Entlassung scheint demnach nicht nur im gestrigen 1:5 begründet.

10.00 Uhr: Eine offizielle Bestätigung des FC Schalke 04 steht noch aus. Solange bleibt auch unklar, wer wen genau gefeuert hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Den Trainer und Athletiktrainer darf nur der Sportvorstand entlassen,Schneider ist aber ebenso entlassen.

9.45 Uhr: Bereits am Dienstag gab es auf Schalke einen Hammer. Laut „WAZ“, „Sky“ und „Sport 1“ hatten Führungsspieler des S04 beim Vorstand die Entlassung von Trainer Christian Gross gefordert. Hier mehr dazu >>

9.40 Uhr: 2 Siege in 13 Monaten, 61 Gegentore in den 23 Spielen dieser Saison – zuletzt eine Spielerrevolte gegen den Trainer und nun eine komplette Leistungsverweigerung in Stuttgart. Jetzt gibt es das Mega-Beben auf Schalke.

9.35 Uhr: Gross und Leuthard liefen am Sonntag mit gepackten Sachen vom Trainingsgelände. Schneider und Riether waren laut „Sky“ gar nicht erst ans Berger Feld gekommen.

9.30 Uhr: Paukenschlag in Gelsenkirchen! S04 zieht die Reißleine und entbindet Sportvorstand Jochen Schneider, Trainer Christian Gross, Teammanager Sascha Riether und Athletikchef Werner Leuthard mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben.