FC Schalke 04 fiebert Rückkehrer entgegen – „Wir freuen uns auf dich“

Der FC Schalke 04 verfolgt gespannt die Auslosung der Champions League. Nein, wir sind nicht etwa in der Zeit zu einer erfolgreicheren Epoche der Vereinsgeschichte zurückgereist. Weil Schachtar Donezk allerdings seine Königsklassen-Spiele in der Velins-Arena austrägt, war S04 natürlich daran interessiert, welche Gegner denn kommen (hier mehr lesen).

+++ Schalke verkündet Spieler-Abgang! Er geht ausgerechnet zum Revier-Rivalen +++

Die Berechnung des Computers ergab Folgendes: Bayern München, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern und Stade Brest treten in Gelsenkirchen an. Kurz darauf fieberte der FC Schalke 04 schon einer ganz besonderen Rückkehr entgegen.

FC Schalke 04: Fan-Liebling kommt zurück

In den letzten Jahren hatten es die S04-Fans schwierig, sich auf einen Spieler als ihren Liebling einzulassen. Durch unzählige Umbrüche und einer großen Fluktuation im Kader, blieben die meisten Profis nie lang genug, um zu einem Liebling, Helden oder einer Legende zu werden.

Auch spannend: Max Meyer: Desaster perfekt! Ex-S04-Star kann nur machtlos zusehen

Ganz anders Sead Kolasinac. Insgesamt sechseinhalb Jahre spielte er in Königsblau. Obwohl er sich 2017 für einen Wechsel zu Arsenal London entschied, vermissen die Fans ihn noch heute. Dass er 2021 für ein halbes Jahr zum FC Schalke 04 zurückkehrte, um dabei zu helfen, den Abstieg zu verhindern, rechnet man ihm ebenfalls hoch an – obwohl der Plan misslang.

Jetzt, über drei Jahre später, kehrt Kolasinac in die Veltins-Arena zurück. Seit vergangener Saison spielt der mittlerweile 31-Jährige bei Atalanta Bergamo, war eine der Stützen auf dem Weg zum Europa-League-Triumph und damit auch für Champions-League-Qualifikation.

S04 voller Vorfreude

Die anstehende Rückkehr hat man natürlich auch beim S04 auf dem Zettel. Und so postete der Klub auf „X“ kurzerhand eine vielsagende Message. „Wir freuen uns auf dich“, schrieb Schalke 04, inklusive blauem Herz. Dazu gab es ein Foto, welches Kolasinac in voller S04-Montur im Fanblock zeigt. Auch wegen solcher Aktionen lieben ihn die Fans des FC Schalke 04 bis heute.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Wann genau sie Kolasinac wieder in der Arena begrüßen dürfen, steht allerdings noch aus. Die endgültige Terminierung aller Spiele will die UEFA in den Tagen nach der Auslosung bekanntgeben.