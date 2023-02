FC Schalke 04 winkt Geldregen – doch wird S04 seinen Abgang noch bitter bereuen?

Dem FC Schalke 04 winkt in den nächsten Monaten die nächste Millionen Einnahme. Aktuell sieht es stark danach aus, dass bald rund zwei Millionen Euro aus den Niederlanden auf dem Schalker Konto eingehen.

Dort sorgt nämlich Can Bozdogan für Furore. Der 21-Jährige blüht beim FC Utrecht richtig auf und wird wohl über die Saison hinaus in den Niederlanden bleiben. Eine Rückkehr zum FC Schalke 04 scheint inzwischen vom Tisch.

FC Schalke 04: Bozdogan vor endgültigem Abgang

Seit Sommer 2022 spielt Can Bozdogan für den FC Utrecht. Dort ist er seit seiner Ankunft in der Rangfolge immer weiter nach oben geklettert. Seit dem Jahreswechsel verpasste der 21-Jährige keine einzige Spielminute. Insgesamt kommt er bei 20 Einsätzen für den FC Utrecht auf fünf Vorlagen und einen Treffer.

+++ FC Schalke 04 verhindert Abgang – „Mussten wir ihm ausreden“ +++

Michael Silberbauer, der seit Ende des Jahres 2022 bei Utrecht auf der Trainerbank sitzt, scheint ein großer Bozdogan-Fan zu sein. Deshalb geht man in den Niederlanden auch davon aus, dass Utrecht in den nächsten Monaten die Kaufoption für Bozdogan ziehen wird. Neben einer Leihgebühr von rund 500.000 Euro wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge dann auch eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro fällig.

Can Bozdogan blüht in Utrecht auf. Foto: IMAGO / ANP

Für den FC Schalke 04 ist das Geld, das man angesichts der klammen Kassen sehr gut gebrauchen kann. Aber: Bozdogan ist erst 21 Jahre alt, hat sein ganzes Potential sicher noch nicht ausgeschöpft und hätte sportlich für Schalke in den kommenden Jahren wichtig werden können.

Bei S04 scheint man aber schon länger nicht mehr mit Bozdogan zu planen. Schon 2021 verlieh Schalke den 21-Jährigen mit Kaufoption an Besiktas Istanbul. Die Türken wollten die Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro ziehen, konnten es aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aber nicht.

Bei Schalke chancenlos, bei Utrecht wieder glücklich

Im Sommer folgte nun die erneute Leihe – dieses Mal zum FC Utrecht. „Auf seiner Position ist die Konkurrenz in unserem Kader sehr groß, sodass es für Can schwierig geworden wäre, auf viele Spielminuten zu kommen. Das haben wir von Anfang an offen und transparent mit ihm kommuniziert“, sagte Schalkes damaliger Sportdirektor Rouven Schröder. „Deshalb ist der Wechsel zum FC Utrecht für beide Seiten sinnvoll: Can hat dort bessere Chancen auf Einsatzzeiten und wir konnten unseren Kader um eine Position verkleinern.“

Das könnte dich auch interessieren:

Jetzt ist Bozdogan, ob Schalke will oder nicht, im Sommer wohl endgültig weg. Dass Utrecht die Kaufoption zieht, gilt laut niederländischen Medien als sehr sicher. Er selbst erklärte kürzlich: „Im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf Utrecht, hier gibt es tolle Dinge. Ich schaue mir alles Spiel für Spiel an und das läuft sehr gut. Ich bin froh, hier zu sein.“