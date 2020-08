FC Schalke 04: Fans irritiert – wechselt ER für eine dicke Ablöse zu Tottenham?

Gelsenkirchen. Bei diesem Gerücht dürfte so mancher Fan des FC Schalke 04 die Augenbrauen hochgezogen haben.

Die spanische Fußballzeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, dass der englische Spitzenklub Tottenham Hotspur hinter S04-Talent Can Bozdogan her ist.

Das sind die Rekordspieler von Schalke 04 Das sind die Rekordspieler von Schalke 04

FC Schalke 04: Gerücht um Spurs-Interesse an Can Bozdgan

Zehn Millionen Euro, so heißt es im Bericht, soll José Mourinho bereit sein auszugeben, um den 19-Jährigen Youngster des FC Schalke 04 zu den Spurs zu locken. Und auch Atletico Madrid habe die Fährte aufgenommen und sei an Bozdogan interessiert.

FC Schalke 04: Can Bozdogan soll das Interesse zweier Spitzenklubs auf sich gezogen haben. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Ob an diesem irren Gerücht etwas dran ist, darf bezweifelt werden. Can Bozdogan feierte erst im Juni sein Bundesliga-Debüt, hat bislang nur drei Profi-Pflichtspiele auf dem Buckel. Unwahrscheinlich, dass er schon jetzt reif für einen englischen oder spanischen Topklub ist.

>> Schalke-Fans besorgt – warum ist es plötzlich so still um IHN?

Spanisches Gerücht: Bozdogan darf sich geehrte fühlen

Dennoch darf sich der Offensivmann geehrt fühlen. Sein Talent hat sich offenbar bis nach Spanien herumgesprochen.

--------------------

Mehr zum FC Schalke 04:

------------------

Der in Köln geborene Linksfuß war im Sommer 2019 aus der Jugend des 1. FC Köln für eine sechsstellige Summe nach Gelsenkirchen gewechselt, spielt seit der U15 auch für Deutschland. Durch die Verletztenmisere des FC Schalke 04 in der Rückrunde bekam er schließlich die Chance, sich in der Bundesliga zu beweisen.

Bozdogan: Profiteur der Schalker Verletztenmisere

Bozdogan gilt als eines der vielversprechendsten Talente, das jüngst den Sprung zu den Profis meisterte. Sollte er sein Talent nächste Saison weiter unter Beweis stellen, könnten bald tatsächlich die ersten großen Vereine anklopfen. (dso)