FC Schalke 04: Bei IHM gerät Wagner ins Schwärmen: „Das ist der Wahnsinn!“

Auch wenn es für den FC Schalke 04 am vergangenen Sonntag nicht zu einem Sieg reichte – nach vielen erschreckend schwachen Auftritten stimmte mal wieder die Leistung der Königsblauen. Über einen ganz bestimmten Auftritt freute David Wagner sich besonders.

Can Bozdogan gab beim 1:1 gegen Leverkusen sein Bundesliga-Debüt. Der Mittelfeld-Motor aus der eigenen Jugend stand sogar in der Startelf des FC Schalke.

FC Schalke 04: Wagner mit Lobeshymne für Bozdogan

Was umso beeindruckender ist: Im Wintertrainingslager der Schalke-Profis hatte Bozdogan sich schwer am Knie verletzt und fiel lange aus. „In der Corona-Phase hat Norbert Elgert die ersten Aufbau-Einheiten mit ihm absolviert“, sagt Wagner: „Als dann klar war, dass es in der U19 nicht weitergeht und wir ins Training einstiegen sind, war er einer der Spieler, die wir dazugenommen haben, um unseren Kader abzusichern. Seit dieser Phase ist er bei uns dabei.“

Wenn Wagner über Bozdogan spricht, gerät der Schalke-Coach förmlich ins Schwärmen: „Ich finde das wahnsinnig bemerkenswert. Denn seit Dezember hatte Can kein Elf-gegen-elf unter Wettkampf-Bedingungen mehr gespielt. Das sind sechs Monate, das ist eigentlich der Wahnsinn.“

Wagner weiter: „Was er uns im Training gezeigt hat, war sehr gut. Trotzdem war es für uns das Hindernis im Kopf, ihn von Anfang an zu bringen, weil er so lange nicht gespielt hat. Er hat aber frei und unbekümmert gespielt und ist mit einer Menge Selbstbewusstsein aufgetreten. Er hat das richtig gut umgesetzt.“

------------------

Schalke-Top-News:

------------------

Wagner über Nachwuchsarbeit erfreut

Wagner weiß genau, was den 19-Jährigen auszeichnet: „Er ist ein feiner Fußballer, ein sehr intelligenter Spieler. Jetzt geht es darum, dass wir ihm in den richtigen Momenten die richtige Anzahl an Einsatzminuten gewähren.“

Bozdogan ist nur einer von vielen Spielern aus der Knappenschmiede, die in dieser Saison bei den Schalker Profis zum Einsatz kamen. Auch Ahmed Kutucu, Nassim Boujellab, Levent Mercan oder Malick Thiaw mischten bereits in der Bundesliga-Mannschaft mit. Wagner: „Wir hatten in dieser Saison schon viele spannende, junge Spieler dabei, die zum Teil viele Einsatzzeiten bekommen haben. Und ich bin zuversichtlich, dass das in Zukunft auch weiterhin so sein wird.“