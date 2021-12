FC Schalke 04: Entscheidung gefallen! S04 verliert Juwel – Fans bitter enttäuscht

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Sein Abgang beim FC Schalke 04 hatte viele Fans geschmerzt – nun folgt die nächste bittere Enttäuschung für die königsblaue Gefolgschaft.

Can Bozdogan wird nicht zum FC Schalke 04 zurückkehren. Besiktas Istanbul wird das Talent einem Bericht zufolge aus der Knappenschmiede auch über die Saison hinaus binden.

FC Schalke 04: Can Bozdogan kehrt nicht zurück

In der desaströsen Abstiegssaison war Bozdogan einer der wenigen Lichtblicke beim S04. Nach dem Umbruch im Sommer war das Talent jedoch nicht mehr gefragt – und wurde in die Türkei verliehen.

Can Bozdogan wird wohl nicht zum FC Schalke 04 zurückkehren. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Nach einem Traumtor für Besiktas (>> hier mehr dazu) trauerten viele Schalke-Fans ihrem Juwel kürzlich hinterher. Nun ereilt sie die nächste schlechte Nachricht, die die letzten Hoffnungen auf einen Verbleib zerstören dürfte.

Bericht: Besiktas wird Kaufoption ziehen

Früh soll Bozdogan bei Besiktas-Trainer Sergen Yalcin einen guten Eindruck hinterlassen haben. Nach zuletzt überzeugenden Auftritten in Süper Lig und Champions League hat Besikats Istanbul schon jetzt entschieden, Can Bozdogan fest zu verpflichten.

Der Traditionsklub, der am Dienstag in Dortmund spielt (>> hier geht’s zum Ticker), zieht die Kaufoption, die im Leihvertrag verankert ist. Das berichtet die türkische Zeitung „Sözcü“.

Can Bozdogan weiß bei Besiktas Istanbul zu überzeugen. Foto: imago images/Depo Photos

Die festgeschriebene Ablöse soll bei rund zwei Millionen Euro liegen – niedrig genug, dass Besiktas schon jetzt eine Entscheidung gefällt hat.

+++ Ex-Juwel macht plötzlich auf sich aufmerksam – S04-Bosse sehen ganz genau hin +++

Damit scheint klar: Nach nur zwei Jahren Königsblau ist die Zeit von Can Bozdogan beim FC Schalke 04 schon wieder endgültig vorbei.

Bei den Fans sorgt das für die nächste Enttäuschung. Unter all den Spielern, die der S04 in dieser Saison verliehen hat, hatten sie eine Rückkehr bei Bozdogan wohl am meisten begrüßt.