Ex-Schalke-Juwel sieht nur noch einen Ausweg – und geht DIESEN überraschenden Schritt

Trotz des sportlichen Absturzes der letzten Jahre wird die Knappenschmiede weiterhin hoch angesehen. Die Jugendarbeit auf Schalke hat ihren guten Ruf immer noch nicht verloren. Daher bekommen auch immer wieder junge Talente bei den Profis von Schalke ihre Chance.

Ein aktuelles Beispiel: Vitalie Becker. Ein weiteres ehemaliges Talent, das einst seine Gelegenheit bei den Profis erhielt, ist Kerim Calhanoglu – der jetzt aber einen ganz besonderen Karriereweg gehen muss.

Ex-Schalker mit besonderem Weg

In der U19 wechselte Calhanoglu in die Knappenschmiede von Schalke – und schaffte den Durchbruch zu den Profis. Im Jahr 2021 feierte er sein Bundesliga-Debüt bei den Königsblauen. Bis zur Saison 2022/23 sammelte er 18 Einsätze, verteilt auf Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal.

Ein Stammspieler wurde er bei Königsblau aber nie. Im Sommer 2023 zog es Calhanoglu dann zu Greuther Fürth, wo er zwei Jahre blieb. Seit diesem Sommer war der heute 23-jährige aber vereinslos – bis jetzt.

Calhanoglu wählt letzten Ausweg

Calhanoglu hat einen neuen Verein gefunden – und hierfür einen extremen Umweg gewählt. Der Ex-Schalker wechselt zum kroatischen Erstliga-Aufsteiger HNK Vukovar 1991. Grund für diese Entscheidung dürfte der Boss des kroatischen Vereins sein: Der Frankfurter Unternehmer Markus Buzov. Unter seiner Führung sind bereits viele in Deutschland ausgebildete Spieler zu Vukovar gewechselt.

Trainer des Teams ist außerdem der ehemalige Frankfurt- und Duisburg-Profi Gordon Schildenfeld. Calhanoglu selbst äußerte sich bereits zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr, zum HNK Vukovar 1991 zu wechseln. Ich bringe Erfahrung aus der Bundesliga mit und möchte mein Bestes für die Mannschaft geben. Ich freue mich auf jedes Spiel und hoffe, dass wir gemeinsam gute Ergebnisse erzielen und unseren Fans Freude bereiten“, teilte er auf seinen sozialen Medien mit. Es bleibt dennoch ein besonderer Schritt für den Ex-Schalker, der von seinem Debüt in der ersten Bundesliga, jetzt seinen letzten Ausweg in Kroatien sieht.