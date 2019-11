FC Schalke 04: Nach dem Derby gibt es für den S04 nur DIESE bittere Erkenntnis

Gelsenkirchen. Nach dem Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund waren die Fanlager sich einig: Das 0:0 war für den BVB glücklich – und für den S04 zu wenig.

Es grenzte an Chancen-Wucher, was die Königsblauen in einer langen Druckphase betrieben. Von der 25. bis zur 70 Minute spielte fast ausschließlich der FC Schalke 04 – am Ende stand ein magerer Punkt und eine bittere Erkenntnis.

FC Schalke 04: Bittere Erkenntnis im Revierderby

Die Dortmunder hatten schon in der ersten Hälfte mächtig Glück, als Salif Sanés Wucht-Kopfball die Latte (28.), Suat Serdar den Innenpfosten (34.) und Rabbi Matondo (44.) freistehend den glänzend reagierenden Marwin Hitz trafen.

Auch die Halbzeitpause legte die Königsblauen nicht lahm. Schalke kam aus der Kabine und machte genau da weiter, wo es aufgehört hatte: Gut spielen, Chancen kreieren – und kläglich vergeben. Guido Burgstallers Kopfball (47.) wurde von Hakimi auf der Linie geklärt, Matondo scheiterte auch im zweiten Anlauf alleine vor Hitz an den eigenen Nerven (50.).

Dass der FC Schalke 04 sich für sein tolles Spiel nicht mit dem Derbysieg belohnte, hatte nur einen einzigen Grund. Und dieser ist den Knappen wohl bekannt: Es fehlt ein Knipser.

Innenpfosten und raus – Serdar verplempert seine Großchance genauso wie Burgstaller, Matondo und Sané. Foto: imago images / Horstmüller

Königsblau fehlt ein Knipser

Guido Burgstaller hatte im Derby erneut alles investiert, bleibt aber wie seine Sturm-Partner Mark Uth und Alessandro Schöpf ohne Saisontor. Rabbi Matondo und Benito Raman scheinen sich einzureihen. Ein einziges Stürmertor konnte der S04 in den ersten 8 Spieltagen verbuchen. Ahmed Kutucu erzielte es.

Laufbereitschaft, Einsatz, Spielwitz – alles brachte der S04 im Derby auf den Platz. Mit einem Paco Alcácer, einem Timo Werner oder einem Kevin Volland hätte Schalke vermutlich das Derby gewonnen.

Eine Erkenntnis, die nach einem Revierderby doppelt schmerzt. Kaum auszumalen, wie es der Schalker Seele ginge, wenn der BVB eine seiner wenigen Chancen vor Schluss genutzt und den Spielverlauf auf den Kopf gestellt hätte.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund: Diese Worte von Favre verraten, wie wichtig das Derby WIRKLICH für ihn ist

FC Schalke 04: Diese entscheidenden Worte gibt Wagner den Spielern vor dem Derby mit auf den Weg

• Top-News des Tages:

Hund: Frau rettet Tier – dann zeigt es sein wahres Gesicht

Royals: Jetzt ist es raus! Meghan Markle und Prinz Harry werden ...

-------------------------------------

David Wagner zur Sturmflaute: „Wir brauchen diese Treffer, um ein Top-Team zu werden“

Auch Trainer David Wagner ist bewusst, dass der fehlende Knipser in dieser Saison noch zu einem Schalke-Problem werden könnte.

„Ich bin weiterhin voll von Mark Uth und Benito Raman überzeugt. Dazu haben wir mit Burgstaller ein absolutes Mentalitäts-Monster. Ganz wenige Stürmer passen so gut zu Schalke wie er“, sagt der S04-Coach, schiebt aber hinterher: „Wir brauchen diese Treffer, um ein Top-Team zu werden. Wir werden abwarten, wie sich die Jungs entwickeln, was sich auf dem Markt tut und welche finanziellen Möglichkeiten wir haben.“