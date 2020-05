FC Schalke 04: Wird DIESER Youngster der erste Sommertransfer?

Durch die Corona-Krise sind die Planungen beim FC Schalke 04 ins Stocken geraten. Aufgrund der finanziellen Einbußen müssen die Schalker neue Wege gehen.

Doch der FC Schalke 04 hat dennoch schon einen Spieler ins Visier genommen.

FC Schalke 04: DIESER Youngster steht im S04-Fokus

„Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir die Saison zu Ende spielen. Natürlich führen wir gerade lose Gespräche, sind aber eher in einer abwartenden Position“, erklärte Sportboss Jochen Schneider am Freitag.

Nach Informationen von Sport 1 soll Schalke den ersten Spieler richtig ins Visier genommen haben. Es soll Jamie Leweling von Greuther Fürth sein. Der 19-Jährige zählt seit diesem Jahr zum Profi-Kader der Kleeblätter.

In seiner Debüt-Saison kommt Leweling bislang auf 14 Einsätze, drei Tore und eine Vorlage. Drei Mal stand er in der Startelf. Der Flügelstürmer ist zudem der Teil der U19-Nationalmannschaft und gilt als vielversprechendes Talent.

Das ist Jamie Leweling

Geboren am 26. Februar 2001 in Nürnberg

Wechselte 2017 vom 1. FC Nürnberg in die Jugend von Greuther Fürth

Sein Marktwert beträgt aktuell rund 900.000 Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Position: Rechtes Mittelfeld

„Fakt ist, dass...“

Mit seinen 19 Jahren steht er außerdem beim VfB Stuttgart, den Tottenham Hotspur, dem FC Watford, Udinese Calcio und dem AC Mailand auf der Liste.

Lewelings Berater Florian Goll erklärte: „Fakt ist, dass sich der Spieler in Fürth pudelwohl fühlt. Jamie weiß genau, was er dem Klub und dem Trainer zu verdanken hat. Er arbeitet täglich hart an sich und ist heiß auf den Re-Start.“

Zudem unterschrieb Leweling erst im September einen Vertrag bis 2022. Ein Wechsel im Sommer dürfte also nicht allzu günstig werden. Ins neue Beuteschema von Schalke 04 würde Leweling mit seinen 19 Jahren aber definitiv passen. (fs)