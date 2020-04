FC Schalke 04: Kehrt Timon Wellenreuther (l.) in die Bundesliga zurück?

FC Schalke 04: Kehrt DIESER Ex-S04-Profi zurück in die Bundesliga? „Ich muss...“

2017 verließ Timon Wellenreuther den FC Schalke 04 ablösefrei in Richtung Niederlande. Nach drei Jahren läuft sein Vertrag bei Willem II aus.

Wie sieht die Zukunft von Timon Wellenreuther aus? Der Torwart könnte sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen.

FC Schalke 04: Wohin führt der Weg von Timon Wellenreuther?

Beim FC Schalke 04 konnte sich Wellenreuther nicht durchsetzen. Ihm blieb hinter Stammkeeper Ralf Fährmann und Alexander Nübel nur Platz drei auf der Torhüterposition, daran änderte auch eine zwischenzeitliche Leihe zum RCD Mallorca nichts.

2017 ging er deshalb ablösefrei zum niederländischen Erstligisten Willem II Tillburg. Dort wurde er zum Stammkeeper und entwickelte sich weiter. Nach dem Saisonabbruch in den Niederlanden feierte der Club nun sogar den Einzug in die Europa League.

--------------------------------

Das ist Timon Wellenreuther

Geboren am 03. Dezember 1995 in Karlsruhe

Wechselte 2013 vom Karlsruhe SC in Schalke-Jugend

In der Saison 2015/16 war er an den RCD Mallorca ausgeliehen

2017 wechselte er ablösefrei zu Willem II

--------------------------------

Ob Wellenreuther sich mit Willem II in der nächsten Spielzeit auch auf der internationalen Bühne präsentiert, ist unklar. Seinen auslaufenden Vertrag hat er bislang nicht verlängert. Gegenüber „Sport 1“ sagte er: „Ich muss erstmal abwarten, was passiert, ob wir noch mal trainieren oder nicht? Dann muss ich schauen, was für Angebote reinkommen. Dann werde ich die bestmögliche Entscheidung für meine Zukunft treffen.“

Timon Wellenreuther spielt für Willem II in der Eredivise. Foto: imago images/VI Images

Wellenreuther kann sich Bundesliga-Rückkehr vorstellen

Eine Rückkehr in die Bundesliga könne er sich „durchaus vorstellen“. „Aber ich habe keinen Druck, unbedingt nach Deutschland zu wechseln, ich fühle mich auch in den Niederlanden sehr wohl“, so der 24-Jährige. Zudem sei ein Wechsel nach Spanien ebenfalls eine Option.

--------------------------------

--------------------------------

Dass sein Vertrag in der Corona-Krise ausläuft, sieht er nicht als Nachteil. Er habe eine starke Saison gespielt. „Entsprechend ist meine Situation trotz der Coronakrise nicht die schlechteste. Die Leistungen in dieser Saison kann mir auf jeden Fall keiner mehr nehmen“, so Wellenreuther.

Ob er sich auch eine Rückkehr zum FC Schalke 04 vorstellen könne, sagte der Keeper nicht. Trotz des Abgangs von Alexander Nübel hat S04 aber kaum Bedarf. Mit Markus Schubert und Ralf Fährmann hat Schalke zwei gute Torhüter in seinen Reihen.