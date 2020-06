FC Schalke 04 – bei DIESEM Thema wird Wagner deutlich: „Vorentscheidung ist gefallen“

Kann der FC Schalke 04 in den drei verbleibenden Saisonspielen doch noch den Europa-Traum wahrmachen?

Vier Punkte trennen Schalke von Platz 7, auf dem derzeit 1899 Hoffenheim liegt. Der siebte Platz berechtigt in dieser Saison zur Teilnahme an der Europa League, weil der DFB-Pokal-Sieger in dieser Saison definitiv bereits für einen Europapokal-Wettbewerb qualifiziert sein wird. Im Finale trifft der FC Bayern auf Bayer Leverkusen.

FC Schalke 04: Gelingt das Europa-Wunder?

Wenn Schalke in Frankfurt, gegen Wolfsburg und in Freiburg ordentlich punktet und Hoffenheim in seinen Spielen in Augsburg, gegen Union Berlin und in Dortmund Punkte liegen lässt, könnte es für Schalke tatsächlich noch reichen. Doch von solchen Rechen-Spielchen will David Wagner nichts wissen.

Der Schalke-Coach meint: „Ich habe das schon seit Wochen gesagt, und das hat sich auch nicht aufgrund des vergangenen Spiels verändert: Ich schaue nicht mehr auf die Tabelle, sondern fokussiere mich nur noch auf den kommenden Gegner.“

Wagner weiter: „Wir haben in der Rückrunde von 14 Spielen eines gewonnen. Jetzt über Europa nachzudenken, wäre für uns vollkommen der falsche Ansatz.“

Schalke-Top-News:

Fokus auf Frankfurt

Der Fokus des FC Schalke liege ganz auf dem kommenden Gegner. Wagner: „Uns interessiert derzeit nur Eintracht Frankfurt. Die entscheidenden Fragen sind: Wie können wir Eintracht Frankfurt Probleme bereiten? Wie können wir unserem eigenen Spiel nahekommen? Alles andere interessiert uns nicht.“

Wagner vermutet, der Höhenflug in der Hinrunde und das damit einhergehende Beschäftigen mit dem Europapokal könnte nicht nur Gutes mitgebracht haben: „Vielleicht hat uns das in der Vergangenheit nicht gut getan. Es gibt vielfältige Gründe für das, was wir in dieser Rückrunde bisher gezeigt haben. Daher ergibt es meiner Meinung nach keinen Sinn, über Europa zu reden.“

Bevor es Ende Mai bereits eine englische Woche in der Bundesliga gab, hatte Wagner die Behauptung aufgestellt, in jenen drei Spielen gegen Augsburg, Düsseldorf und Bremen würde für Schalke im Europa-Rennen eine Vorentscheidung fallen. S04 verlor alle drei Spiele, und daher kommt Wagner nun zu dem Entschluss: „Das hat der Wahrheit entsprochen. In dieser Woche konnten wir es allerdings nicht umsetzen. Daher ist die Vorentscheidung gefallen. Aber noch mal: Mich interessiert derzeit nicht mehr die Entscheidung nach dem 34. Spieltag, sondern mich interessiert die Entscheidung am Mittwochabend in Frankfurt.“