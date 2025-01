FC Schalke 04: Brutaler Abgang droht! Premier League zeigt Interesse an S04-Juwel

Max Grüger, Taylan Bulut, Zaid Amoussou-Tchibara – auch heute hat der FC Schalke 04 wieder vielversprechende Talente aus der Knappenschmiede in den eigenen Reihen.

Während Grüger seinen Vertrag beim S04 schon verlängert hat, steckt der FC Schalke 04 bei den anderen beiden Juwelen noch in Verhandlungen. Nun könnte Königsblau jedoch einen heftigen Rückschlag erleiden – sucht dieser Youngster kurz nach seinem Durchbruch schon das Weite?

FC Schalke 04: Bulut vor Blitz-Abgang?

Taylan Bulut konnte in dieser Saison seinen Durchbruch auf Schalke feiern. Der flexibel einsetzbare Defensivspieler hat sich in der Abwehr von Trainer Kees van Wonderen festgespielt. Problem für den FC Schalke 04: Der Vertrag des deutschen Jugendnationalspielers läuft nur noch bis 2026. Stand jetzt geht Bulut also in der kommenden Saison in sein letztes Vertragsjahr – ein Szenario, dass Ben Manga und Co. unbedingt vermeiden wollen.

Auch interessiert: FC Schalke 04: Riesenchance für S04-Jungprofi! Kann er sie nutzen?

Deswegen soll das erste Vertragsangebot nicht mehr lange auf sich warten lassen. Doch wie die „Sport Bild“ berichtet, muss sich Königsblau nun auf namenhafte Konkurrenz gemacht haben. Dem Medium zufolge sollen mit dem AFC Bournemouth und Nottingham Forest gleich zwei Vereine aus der Premier League an Bulut interessiert sein.

Bulut will Ausstiegsklausel

Auch deswegen soll Schalke 04 seinem Eigengewächs zeitnah ein attraktives Vertragsangebot vorlegen wollen. In Zuge der Verlängerung könnte Bulut dann gut 600.000 Euro jährlich verdienen. Damit würde er auf einen Schlag zu einem der am Besten bezahltesten Profis auf Schalke aufsteigen.

Wie aus dem Bericht jedoch weiter hervorgeht, besteht der Defensiv-Spezialist in den Vertragsverhandlungen wohl auf eine Ausstiegsklausel. Ein Umstand, der S04-Boss Manga nicht gefallen würde. Schließlich hält man derzeit endlich mal keinen Perspektivspieler in den eigenen Reihen, dass eine solche Klausel in seinem Vertrag verankert hat. Es bleibt abzuwarten, ob Königsblau im Fall Bulut einknickt.