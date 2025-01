FC Schalke 04: Irre Wende um Abgangs-Kandidat? ER überragt plötzlich

Ist er es wirklich? Die Fans des FC Schalke 04 rieben sich am Montag verwundert die Augen, als sie die zweite Hälfte des königsblauen Testspiels gegen den FC Aarau sahen. Ein Spieler, der den Klub eigentlich verlassen soll, startete plötzlich durch.

Die aktuelle Saison ist für Bryan Lasme vor allem eins: zum Vergessen. Der Stürmer kommt beim FC Schalke 04 kaum auf Einsatzzeit. Wenig verwunderlich, gilt er doch als einer der Abgangskandidaten für diesen Winter. Ändert sich das jetzt nochmal?

FC Schalke 04: Lasme brilliert

Er kann es doch! Zweifelsohne ist Lasme einer der schnellsten Spieler des Knappen-Kaders, vielleicht sogar der zweiten Bundesliga. Doch sein Top-Speed kann seine limitierte Technik meist nicht kaschieren. Zu oft zerstört sich der Stürmer dadurch gute Möglichkeiten und treibt Fans und Trainer so zur Weißglut.

+++ Auch interessant: Nächster Hoogland-Kniff? S04-Fans schauen genau hin +++

Beim Trainingslagertest gegen Aarau sah das schon ganz anders aus. Kees van Wonderen stellte den Stürmer im zweiten Durchgang auf den Platz und der dankte es ihm mit zwei Toren. Aber nicht nur das. Lasme kam zu weiteren guten Chancen und Aktionen, drückte der Halbzeit seinen Stempel auf. Will er es beim FC Schalke 04 nochmal wissen?

Klartext nach dem Spiel

Entsprechend gefragt war Lasme nach Abpfiff in der Mixed Zone. Böse Zungen behaupteten bereits, er wäre nur im Trainingslager dabei, um sich für mögliche Abnehmer nochmal interessant zu machen. Dem widerspricht der Stürmer allerdings vehement.

Top-News des Tages:

„Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich will nur arbeiten und fühle mich gut“, erklärte Lasme und unterstrich deutlich: „Ich will bleiben!“ Jetzt liegt es also an S04, ob sie den Stürmer, der in der Hierarchie hinter Kenan Karaman, Moussa Sylla und Emil Höjlund liegt, verkaufen.

FC Schalke 04: Lob von van Wonderen

Sein Trainer jedenfalls nahm die Empfehlung seines Spielers wahr. „Bryan hat sich gezeigt mit seinen Toren“, so der Niederländer. Ob es zu weiteren Einsätzen und einem Verbleib in Gelsenkirchen reicht?