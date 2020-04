FC Schalke 04 stichelt gegen Gladbach – mit DIESEM Tweet: „Bisschen viel Borussia!“

Der FC Schalke 04 hat via Twitter gegen Borussia Mönchengladbach gestichelt.

Auch in der Corona-Pause darf unter Bundesliga-Kontrahenten eine gesunde Portion Rivalität nicht fehlen. Und so ließ der FC Schalke 04 es sich nicht nehmen und stichelte via Twitter gegen West-Rivale Borussia Mönchengladbach.

Der offizielle Twitter-Kanal der Bundesliga hatte eine Top-Elf aus Spieler der Teams zusammengestellt, die in dieser Saison nicht in der Champions League spielten. „Unsere Nicht-Champions-League-Top-Elf“, hieß es in dem Tweet: „Würdet ihr uns zustimmen?“

Die Top-Elf im Überblick: Yann Sommer (Gladbach) – Matthias Ginter (Gladbach), Robin Koch (Freiburg), Martin Hinteregger (Frankfurt) – Jonathan Schmid (Freiburg), Denis Zakaria (Gladbach), Suat Serdar (Schalke), Filip Kostic (Frankfurt) – Alassane Plea (Gladbach), Wout Weghorst (Wolfsburg), Matheus Cunha (Hertha)

FC Schalke 04 stichelt gegen Gladbach

Der FC Schalke 04 war mit der Top-Elf offenbar nicht ganz einverstanden. „Bisschen viel Borussia“, ließen die Königsblauen wissen.

Prompt gab’s eine Reaktion der Gladbacher: „Was soll das denn heißen? Uns fallen da eher noch einige Fohlen mehr ein, die es verdient hätten.“

Schalkes Konter: „Noch mehr?“

„Ja sicher“, antwortete die Borussia. „Danke fürs Gespräch“, hieß es dann von den Schalkern.

Wann geht es endlich weiter?

Schalke, Gladbach und alle anderen Bundesligisten hoffen inständig, dass bald wieder der Ball rollt. Einige Politiker äußerten sich zuletzt vorsichtig optimistisch, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab dem 9. Mai möglich ist.

Sollte es am 9. Mai tatsächlich wieder losgehen, könnte die Bundesliga ihren Spielbetrieb noch vor dem 30. Juni beenden. An jenem Stichtag enden viele Verträge.

Falls der Bundesliga dies gelingen sollte, hieß es aber noch lange nicht, dass der europäische Fußball einem großen Chaos entgehen würde. Denn während in Deutschland der Spielbetrieb womöglich schon wieder Mitte Mai aufgenommen werden kann, wird in vielen anderen europäischen Ligen vor Mitte Juni nicht gespielt. (dhe)