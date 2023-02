FC Schalke 04: Viele Fragezeichen vor Gladbach-Spiel – Reis muss harte Entscheidungen treffen

Spielen Rodrigo Zalazar und Alexander Kral von Anfang an? Wer darf für den FC Schalke 04 stürmen und wer hütet das Tor? Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gibt es beim FC Schalke 04 noch einige Fragezeichen.

Thomas Reis, Trainer des FC Schalke 04, hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel noch nicht in die Karten schauen lassen. Einige Entscheidung sind noch offen, nur eine ist schon gefallen.

FC Schalke 04: Schwere Entscheidungen bei Zalazar und Kral

Im Tor des FC Schalke 04 wird es an diesem Wochenende keine Änderung geben. Ralf Fährmann hat zurzeit die Nase vorn und wird auch gegen Gladbach wieder im Kasten stehen. Die Entscheidung gelte für „die nächsten Spiele“, so Reis.

Ein Fragezeichen steht hingegen noch hinter Rodrigo Zalazar und Alex Kral. Beide seien noch nicht hundertprozentig fit. „Bei Rodri werden wir weiter behutsam vorgehen. Er ist noch nicht bei 100 % und es liegt jetzt an uns. Er könnte von Anfang an spielen oder später noch einen Akzent setzen“, sagte Reis auf der Pressekonferenz über Zalazar. Und über Kral: „Es fehlen noch ein paar Prozent, deshalb war das Trainingsspiel diese Woche sehr wichtig für ihn. Die Qualität ist definitiv.“

So könnte Schalke spielen

Fährmann – Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen – Kral, Krauß – Kozuki, Zalzar, Skarke – Terodde

Sowohl bei Zalazar als auch bei Kral steht noch nicht fest, ob sie am Samstag (04. Februar, 18.30 Uhr) schon in der Startelf stehen können bzw. ob Reis sie schon von Anfang an ranlassen will. Offen ließ Reis ebenfalls noch einen Einsatz von Neuzugang Eder Balanta. „Er macht einen sehr guten Eindruck. Er ist präsent, robust und ruhig an der Kugel. Ihm fehlt etwas Spielpraxis, aber das geht anderen Spielern ja auch so“, so Reis.

Terodde vs. Frey: Wer stürmt für Schalke?

Wer beim FC Schalke 04 dieses Mal in der Sturmspitze ran darf, ist ebenso noch offen. Simon Terodde und Neuzugang Michael Frey kämpfen um den Startelfplatz. Die Chancen stehen aktuell bei „50:50“. Es sei eine „enge Entscheidung“, betont Reis.

„Man hat schon seine A-Elf im Kopf. Wir haben vorhin noch einmal 11 vs 11 trainiert, ich habe weitere Eindrücke gesammelt. Ich tue mich aber schwer damit, jetzt schon die hundertprozentige Aufstellung festzulegen.“ Der Schalke-Coach muss am Wochenende harte Entscheidung treffen, aber genau das ist es, was er wollte. „Ich bin froh, dass ich mir solche Gedanken machen darf“, betonte er mehrfach.