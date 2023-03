FC Schalke 04 vor Revierderby: Für S04-Legende Thon ist ER der Schlüsselspieler – „Wie Phönix aus der Asche“

Sechs Spiele ungeschlagen, zwei Siege in Folge und die „Rote Laterne“ abgegeben – der FC Schalke 04 ist seit einigen Wochen auf dem aufsteigenden Ast. Jetzt steht für den Schalker das nächste Kracher-Spiel auf dem Programm, das Revierderby. Am Samstag (11. März) empfängt der FC Schalke 04 Borussia Dortmund in der Veltins-Arena.

Klub-Legende Olaf Thon sieht den FC Schalke 04 vor dem Revierderby nicht mehr als den „krassen Außenseiter“. Für den 56-Jährige ist vor allem ein Spieler der Schlüssel zum Erfolg – und er könne laut Thon auch im Derby zum Matchwinner werden. Wir haben vor der Revierderby mit Olaf Thon gesprochen.

FC Schalke 04: Thon sicher – ER wird der Derbyheld

„Schalke 04 ist nicht mehr der krasse Außenseiter, wie noch Ende des Jahres und die Rote Laterne ist an Bochum abgegeben. Das „kleine Derby“ hat Schalke gewonnen und man ist sechs Spielen ungeschlagen“, so Thons Einschätzung vor dem Revierderby.

Dortmund habe zwar eine ähnliche Serie, doch das Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea (0:2) habe „unheimlich viel Kraft gekostet – auch psychologisch. Das kann eine Chance für Schalke sein. Wenn Schalke so spielt, wie in den letzten Partien, denke ich, werden wir es den Dortmundern schwer machen“, sagt Thon gegenüber DERWESTEN.

+++ Schalke – BVB: S04 macht Ankündigung vor Derby – sie betrifft alle Fans +++

Doch wer könnte der Schalker Derbyheld sein? Wer tritt in die Fußstapfen von Naldo, Ebbe Sand und auch Thon? Für die S04-Legende ist der entscheidende Spieler kein Angreifer, keiner der vermutlich das goldene Tor schießen wird. Thon setzt seine Hoffnungen in Ralf Fährmann.

DERWESTEN hat vor dem Revierderby mit S04-Legende Olaf Thon gesprochen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

„Weil er die Null hinten halten wird – und damit ist er sozusagen der Matchwinner“, begründet Thon seine Wahl. Fährmann hat für Thon einen großen Anteil an der Schalker Trendwende. „Reis hat den Schlüssel gefunden und der Schlüsselspieler heißt Ralf Fährmann. Wie Phönix aus der Asche. Abgeschrieben, im zweiten, dritten Glied im letzten Jahr und auf einmal war er da, als er gebraucht wurde“, schwärmt er vom S04-Keeper.

S04-Legende Thon: „Thomas Reis hat eine Handschrift hinterlassen“

Seit dem 18. Spieltag steht Fährmann wieder bei S04 zwischen den Pfosten. Trainer Thomas Reis setzte den glücklosen Alexander Schwolow auf die Bank und gab stattdessen Fährmann die Chance. Die Bilanz seitdem: Sechs Spiele, vier Remis, zwei Siege – und noch viel beeindruckender: nur ein einziges Gegentor.

Mehr News:

Mit Fährmann im Tor, Moritz Jenz in der Defensive, Alex Kral, Tom Krauß und Rodrigo Zalazar im Mittelfeld und Michael Frey im Sturm habe Schalke seine Achse gefunden. „Das ist die Achse, die steht. Von daher muss ich sagen, hat Thomas Reis eine Handschrift hinterlassen – von vorne bis hinten“, lobt Thon den S04-Coach im Gespräch mit DERWESTEN. Und auch Peter Knäbel habe mit seinem Team auf der Transfermarkt im Winter einen guten Job gemacht.