FC Schalke 04: Reis lehnt Dortmund-Angebot eiskalt ab – „Was anderes einfallen lassen“

Der FC Schalke 04 könnte Borussia Dortmund eine große Hilfe im Titelkampf sein. Die Königsblauen sind am Samstag (13. Mai) zu Gast beim FC Bayern München. Schon ein Unentschieden würde dem BVB enorm helfen.

Von Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) gab es in diesen Tagen bereits ein Angebot. Thomas Reis, Trainer des FC Schalke 04, hat diesen Vorschlag nun allerdings schon eiskalt ausgeschlagen.

FC Schalke 04: Reis mit deutlicher Absage – „Kein Thema“

„Wenn Schalke am nächsten Wochenende den FC Bayern schlägt und der BVB dadurch Meister wird, dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Goldene Buch einträgt“, erklärte Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD).

Ein Angebot, das beim FC Schalke 04 offenbar auf wenig Gegenliebe stößt. „Für uns ist das kein Thema“, stellte Thomas Reis auf der Pressekonferenz am Donnerstag (11. Mai) klar und sagte weiter: „Es geht um Schalke 04 und nicht um Borussia Dortmund. Wir müssen unsere Punkte holen und sollten anderen Mannschaften dadurch Profit schlagen, dann ist das in Ordnung.“

Für den Fall, dass der FC Schalke 04 aber tatsächlich in München ein Remis oder einen Sieg holen sollte, fordert Reis eine andere „Belohnung“. „Sollte es so sein, denke ich, kann man sich in Dortmund auch was anderes einfallen lassen – gerade für unsere Fans, die überall mit hingereist sind und einen großen Anteil daran haben, dass wir unser Ziel erreichen“, so Reis.

DAS macht keine Hoffnung

Borussia Dortmund liegt vor dem 32. Spieltag in der Bundesliga nur einen Zähler hinter dem FC Bayern München. Ein Sieg oder ein Unentschieden der Schalker in der Allianz-Arena könnte den BVB also zurück an die Tabellenspitze führen. Und auch der FC Schalke 04 braucht unbedingt noch Punkte, um den Klassenerhalt einzutüten.

Ein Blick in die Vergangenheit macht allerdings nicht gerade Hoffnung. Zum letzten Mal holte Schalke 2017 einen Punkt in München, der letzte S04-Sieg in der Allianz Arena war 2011. Und auch an das letzte Auswärtsspiel beim Rekordmeister hat man keine Erinnerung. In der Abstiegssaison verlor Königsblau sang- und klanglos mit 0:8.