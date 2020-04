FC Schalke 04: Fans trauern – Veltins-Arena wegen Corona-Krise trocken gelegt

In der Veltins-Arena fließt in Zukunft nicht einmal mehr Bier.

Gelsenkirchen. Seit dem letzten Heimspiel des FC Schalke 04 gegen die TSG 1899 Hoffenheim herrscht in der Veltins-Arena nun wegen der Corona-Pause Ruhe. Fast zwei Monate sind vergangen, ohne dass ein Fan die Tribüne betreten hat.

Doch damit nicht genug! Nach der Stille wird das Stadion des FC Schalke 04 jetzt auch noch trocken gelegt.

FC Schalke 04: 8000 Liter Bier müssen abgepumpt werden

Da in absehbarer Zukunft keine Zuschauer mehr in Stadien zugelassen werden und die Bundesliga, sollte sie tatsächlich den Spielbetrieb wieder aufnehmen, ausschließlich mit Geisterspielen fortgesetzt wird, gibt es auch keine Nachfrage für die gastronomischen Angebote in den Stadien.

Das hat jetzt Folgen für die Veltins-Arena auf Schalke. Dort werden Anfang Mai 8000 Liter Bier abgepumpt, welche noch in den Tanks der Arena lagern. Das berichtet die „Bild“. Das Bier sei beim letzten Schalker Heimspiel am 7. März gegen Hoffenheim übrig geblieben.

Das ist die Veltins-Arena:

Eröffnet am 13. August 2001

Kapazität von 62.271 Zuschauern

Bis zu 52.000 Liter Bier werden über eine 5000 Meter lange Pipeline im ganzen Stadion verteilt

Neben den Heimspielen von Schalke 04 finden hier auch regelmäßig Konzerte oder andere Sport-Veranstaltungen statt

Ludger Hoppelshäuser, Braumeister und zuständig für die Arena, bestätigte dies gegenüber der „Bild“. „Ja, wir lassen das Bier jetzt abholen.“

Veltins holt Bier zurück nach Grevenstein

Veltins will das Bier zunächst zurück in die Zentrale nach Grevenstein transportieren. Über das weitere Vorgehen soll anschließend entschieden werden.

Wann die Bier-Tanks der Veltins-Arena wieder gefüllt werden, ist unklar. Die Verantwortlichen der Bundesliga würden den Spielbetrieb gerne am 9. Mai wieder aufnehmen. Die Zustimmung aus der Politik fehlt aber noch.

Allerdings würden zunächst nur noch Geisterspiele stattfinden. Bis Zuschauer wieder in die Stadien dürfen, können noch einige Monate vergehen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte nach der DFL-Vollversammlung sogar davon gesprochen, dass Geisterspiele bis ins kommende Jahr möglich sein.

Mit den Zuschauern wird auch das Bier zurückkehren

Braumeister Hoppelshäuser versichert jedoch allen Schalke-Fans: „Die Schalke-Fans können sich darauf verlassen: Wenn wieder Fußball mit Zuschauern erlaubt ist, wird die Arena randvoll mit frischem Pils gefüllt sein.“

Und das wird eine ganze Menge sein. Immerhin können in der Veltins-Arena insgesamt bis zu 52.000 Liter Bier gelagert werden.