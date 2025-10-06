Schalke-Profi wird vom Fast-Flop zum Helden – „Hat sich wie ein Tor angefühlt“

Spätestens nach dem Erfolg gegen Arminia Bielefeld (2:1) ist es nicht mehr von der Hand zu weisen: Miron Muslic ist bei Schalke sofort eingeschlagen und hat einen überragenden Saisonstart hingelegt.



Gegen Bielefeld brachten zwei frühe Tore den Erfolg für Königsblau. Doch eine Tat eines Schalke-Profis stand nach Abpfiff im Vordergrund: die Rettungsaktion von Adrian Gantenbein.

Neuer Schalke-Held

Ein frühes Tor von Antwi-Adjei, nach einem Patzer von Bielefeld-Torhüter Jonas Kersken, und der Doppelschlag von Hasan Kurucay brachten Königsblau früh auf Kurs. Mit einem sicheren 2:0 ging Schalke in die Halbzeitpause. Doch das haben sie vor allem auch einem Spieler zu verdanken.

In der 35. Minute lief Bielefeld-Star Monju Momuluh frei auf Loris Karius zu und konnte den Keeper mit einem Lupfer überwinden. Der Anschlusstreffer schien sicher – doch nicht mit Gantenbein. Der Schienenspieler Schalkes lief im Vollsprint aufs Tor zu und konnte im letzten Moment den Ball von der Linie köpfen. Eine Heldentat.

Neues Selbstvertrauen für Gantenbein

Gantenbein hat sich mit dieser Aktion ins Herz der Fans gespielt. Schließlich hatte der 24-Jährige bei den Anhängern zuvor einen schweren Stand. Im letzten Jahr wechselte Gantenbein von seinem Jugendklub FC Winterthur zu Schalke. Überzeugen konnte er allerdings insbesondere im letzten Jahr nicht wirklich. Doch unter Muslic scheint jetzt alles anders.

Gantenbein ist auf der rechten Schiene eine feste Größe geworden und rotiert im fairen Konkurrenzkampf Finn Porath immer wieder in die Startelf. Die Heldentat gegen Bielefeld fühlte sich für Gantenbein nach dem Spiel immer noch ganz besonders an: „Sich im Anschluss die Rettungsaktion anzusehen, macht schon Spaß. Die Szene hat sich fast wie ein Tor angefühlt.“ Durch die Tat wird Gantenbein sicherlich weiteres Selbstvertrauen getankt haben, um nach der Länderspielpause weiterhin auf höchstem Niveau zu performen.