FC Schalke 04: Nach heftigem Rundumschlag – wechselt ER jetzt zu DIESEM Meister?

Bernard Tekpetey (re.) ist derzeit vom FC Schalke 04 an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Um den FC Schalke 04 wird es einfach nicht ruhig.

Als wären die wirtschaftlichen Probleme und das Stühlerücken an der Vereinsspitze nicht schon brenzlig genug, da müssen auch noch manche Spieler des FC Schalke 04 zusätzliches Öl ins königsblaue Feuer gießen.

FC Schalke 04: Wie geht's bei Tekpetey weiter?

Erst setzte Rabbi Matondo sich mit seiner Trainingseinheit im BVB-Trikot in die Nesseln, und dann holte Bernard Tekpetey zum großen Rundumschlag gegen Fortuna Düsseldorf aus. Der Flügelflitzer ist seit Sommer 2019 für zwei Jahre von Schalke an die Düsseldorfer ausgeliehen. Über seine erste Saison bei Fortuna ist der 22-Jährige alles andere als zufrieden.

Sein Berater Jerry Brempong hatte vor wenigen Tagen in der „Bild“ heftig über die Sportdirektoren und Trainer bei Fortuna Düsseldorf geschimpft: „Lutz Pfannenstiel hat uns damals in Absprache mit Friedhelm Funkel einen Plan für Bernard aufgezeigt. Es wurde aber kaum etwas davon eingehalten. Es hieß, wenn sich Bernard nicht verletzt, würde er 20 bis zu 25 Saisonspiele machen.“

Stattdessen kam der Ghanaer nur neun Mal zum Einsatz. Daher wollte die Leihgabe des FC Schalke 04 schon im Winter weg. Doch wieder soll er von Fortuna Düsseldorf überredet worden sein. Berater Brempong: „Tenor dieses Mal: Unter Uwe Rösler wird alles besser. Aber nichts wurde besser. Bernard pendelte zwischen Tribüne und Ersatzbank.“

Wechsel nach Bulgarien?

Daher will Tekpetey in diesem Sommer unbedingt wechseln. „Das Vertrauen, dass das Trainerteam in Bernard hat, ist bei null. Das gleiche gilt umgekehrt“, stellt sein Berater klar.

Laut „kicker“ gibt es auch schon einen Interessenten. Der bulgarische Serienmeister Ludogorets Razgrad soll an Tekpetey dran sein.

Einem Verkauf des Schalker Spielers müsste die Fortuna allerdings erst zustimmen. Und die Düsseldorfer scheinen andere Pläne zu haben. F95-Sportchef Uwe Klein: „Wenn ein Spieler enttäuscht ist, kann er nicht einfach sagen, dass er nicht mehr kommen möchte. Er hat ja einen Vertrag unterschrieben! Bernard kann nächste Saison einen großen Mehrwert für uns haben.“

Für Tekpeteys Berater sind dies bekannte Worte: „Jetzt heißt es auf einmal, er sei ein wichtiger Spieler. Das haben wir nun dreimal gehört. Und nichts ist passiert.“

Das letzte Wort scheint in der Causa Tekpetey noch nicht gesprochen. (dhe)