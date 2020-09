FC Schalke 04: Bentaleb vor Startelf-Comeback? „Das ist alles, was ich wollte“

Gelsenkirchen. Nabil Bentaleb und der FC Schalke 04 – diese Geschichte schien vor wenigen Wochen bereits auserzählt zu sein.

Die vergangenen beiden Spielzeiten weckten bei vielen Fans den Eindruck, dass sich der 25-jährige Algerier kurz vor dem Absprung befinde. Doch jetzt könnte er beim finanzschwachen FC Schalke 04 plötzlich wieder erste Wahl werden.

FC Schalke 04: Wird Bentaleb plötzlich wieder erste Wahl bei Königsblau?

Verfehlungen außerhalb des Platzes brachten dem Mittelfeldspieler 2018/19 eine Degradierung ins U23-Team ein. In der vergangenen Hinrunde verpasste er neun Spiele verletzungsbedingt, die Rückrunde spielte er auf Leihbasis bei Newcastle United in der Premier League. Die Fans hatten sich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon innerlich von ihm verabschiedet.

In der vergangenen Rückrunde war Bentaleb an den Premier-League-Klub Newcastle United verliehen. Foto: imago images / PA Images

Doch jetzt ist die Situation eine völlig andere. Schalke steht vor einer intensiven Saison, hat kaum Geld für Transfers – und ohne Bentaleb wird die Personaldecke im zentralen Mittelfeld schnell dünn. Kapitän Mascarell (27) fällt nach einer Operation noch auf unbestimmte Zeit aus, Sebastian Rudy (30) muss nach seiner Rückkehr aus Hoffenheim den einzigen Rechtsverteidiger im Kader geben.

Neben Nationalspieler Suat Serdar (23) und Youngster Nassim Boujellab (21) wäre Bentaleb eine wichtige Verstärkung in einer eng getakteten Saison ohne Winterpause. Dass er auf Schalke wieder gebraucht wird, hat der 25-Jährige selbst „nicht erwartet“, wie er im Interview mit Sky verrät.

Auf Schalke sei „alles wieder gut“

„Keiner hat damit gerechnet, dass ich wieder hierher zurückkehre“, so Bentaleb. „Aber die Dinge haben sich verändert.“ Auf Schalke sei jetzt alles angenehmer für ihn, vor allem das Arbeitsklima: „Ich bin sehr glücklich.“ Trainer David Wagner habe neue Ideen in den Klub gebracht, das Umfeld sei nicht mehr ganz so unruhig wie zuvor. „Aber jetzt gab es ein paar Gespräche und es ist wieder alles gut“, meint der 25-Jährige. „So wie es von Anfang an hätte sein sollen. Jeder zieht jetzt am selben Strang.“

Fokus auf die neue Saison

Harte Arbeit und Konzentration auf den eigenen Fußball haben ihn nach Schalke zurückgebracht, so Bentaleb. „Ich habe mit dem Coach gesprochen und er hat mir gesagt, dass wir bei null starten und ich einfach trainieren soll“, erzählt er. „Ich fand das sehr fair von ihm. Wir haben einen sehr ehrlichen Umgang miteinander und das ist alles, was ich wollte.“

Haben sich ausgesprochen: Trainer David Wagner (l.) und Nabil Bentaleb. Foto: imago images / Team 2

Man habe sich ausgesprochen, reinen Tisch gemacht – „und jetzt bin ich voll fokussiert auf die neue Saison.“

Ob er beim Saisonauftakt gegen den Rekordmeister aus München direkt in der Startelf stehen wird, weiß er noch nicht. „Aber ich werde bereit sein“, gibt er sich kämpferisch. (at)