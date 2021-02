FC Schalke 04 holt Skandalprofi zurück – Fans drehen durch: „Euch kann man nicht mehr ernst nehmen“

Schalke 04 hat am Dienstag für einen wahren Paukenschlag gesorgt. Wie der Verein verkündete, wird die Suspendierung von Nabil Bentaleb mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Bentaleb darf damit wieder mit der Mannschaft des FC Schalke 04 trainieren. Die Reaktion der Fans ließ nicht lange auf sich warten.

FC Schalke 04: Gross holt Bentaleb zurück

„Nach einem Gespräch mit Nabil Bentaleb hat Chef-Trainer Christian Gross entschieden, den Mittelfeldspieler zurück in den Kreis des Teams zu holen“, verkündete der Verein am Dienstag in den sozialen Netzwerken.

Eigentlich war der Algerier seit seinem Fehlverhalten im Anschluss an die Partie gegen den VfL Wolfsburg im vergangenen November suspendiert gewesen. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass er sich im Sommer mit Ablauf seines Vertrags ohne weiteren Einsatz aus Gelsenkirchen verabschieden würde.

Nabil Bentaleb kehrt beim FC Schalke 04 zurück. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Doch nun folgt die überraschende Rückkehr. Was genau Gross dazu bewegte, den Mittelfeldspieler zurückzuholen, verriet der Klub nicht. Noch in der vergangenen Woche hatte der Trainer auf einer Pressekonferenz dieses Szenario nahezu ausgeschlossen.

Wie Schalker weiterhin mitteilte, habe Bentaleb, der während seiner Zeit auf Schalke schon einige Male suspendiert worden war, bereits alle notwendigen Corona- und Leistungstests erfolgreich absolviert.

--------------

Schalke-04-News:

FC Schalke 04: Fan rechnet es vor – SO schafft S04 noch den Klassenerhalt

FC Schalke 04: DSDS-Kandidat sorgt mit DIESEM Video bei S04-Fans für Gänsehaut

FC Schalke 04: Ex-Trainer bald endlich von der S04-Gehaltsliste? ER wird jetzt auf der Insel gehandelt

---------------

Neben der Rückkehr ins Training stellt sogar der Klub selbst sogar weitere Einsätze in dieser Saison in Aussicht. „Auch eine Rückkehr in den Spieltagskader ist möglich“, heißt es in der Mitteilung. Damit könnte der 26-Jährige schon am Samstag gegen Union Berlin wieder auf der Bank sitzen.

Schalke-Fans mit gemischten Reaktionen

Die Reaktion der Fans ließ nicht lange auf sich warten. Doch während Bentaleb dabei fast schon ungeschoren davon kommt, muss sich besonders der Verein selbst einiges anhören. Als „Verzweiflungstat, Part 354“ bezeichnet einer der Anhänger die Aktion bei Twitter.

---------------------

So reagieren die Schalke-Fans auf die Bentaleb-Begnadigung:

„Verzweiflungstat, Part 354.“

„Alle Jahre wieder, kommt der Bentaleb.“

„Zum wievielten Mal wurde Bentaleb jetzt schon begnadigt? Komme leider beim zählen nicht mehr mit.“

„Schafft er es ohne Suspendierung bis zum Saisonende? Ich bin gespannt.“

„Euch kann man nicht mehr ernst nehmen.“

„Unpopular Opinion: Bentaleb zurückzuholen ist aus sportlicher Sicht richtig. So einen Spieler darfst du nicht auf der Tribüne parken, gerade bei unserer personellen Lage.“

------------------

Viele teilten die Meinung, dass sich Schalke mit seiner Inkonsequenz langsam lächerlich mache. Wiederum andere witzeln bereits, ob Bentaleb noch vor Saisonende erneut suspendiert wird. Einige konnten der ganzen Sache sogar etwas Positives abringen: „Viel schief gehen kann da ja nicht und Fußballerisch ist es neben Harit der beste im Kader“, ist sich ein Fan sicher. (mh)