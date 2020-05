FC Schalke 04: Klubboss mit klaren Worten über Zukunft von Stambouli – „Er will...“

Gelsenkirchen. Das sind klare Worte über die Zukunftsgedanken von Benjamin Stambouli! Der Fanliebling steht beim FC Schalke 04 vor dem Vertragsende in diesem Sommer.

Ausgerechnet der Präsident eines Ex-Klubs des Innenverteidigers spricht jetzt über dessen Wünsche für die Zukunft.

FC Schalke 04: Klubboss mit klaren Worten über Stambouli-Zukunft

Dem französischen Sender „France bleu“ verriet der Präsident von HSC Montpellier, Laurent Nicollin, dass er Kontakt zu Stambouli aufgenommen und für eine Rückkehr in die Ligue 1 geworben habe. Dieser sei zwar geschmeichelt von dem Angebot des Klubs gewesen, habe jedoch eine klare Entscheidung mitgeteilt.

„Er will auf Schalke bleiben“, sagte Nicollin, der bei Stambouli persönlich angerufen habe. „Es hat ihm gefallen, doch er ist entschlossen, sein Abenteuer in Deutschland fortzusetzen. Seit unserem Gespräch habe ich nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, ob er verlängert. Doch er will auf Schalke bleiben.“ Eine klares Bekenntnis des 29-Jährigen, der sich beim Schalker Anhang großer Beliebtheit erfreut.

Um Gerüchten vorzubeugen, fügte Nicollin noch hinzu: „Damit ist der Fall für uns geklärt.“ Weniger geklärt ist allerdings auch Wochen nach diesem Telefonat die Zukunft von Stambouli am Berger Feld. Wegen der Corona-Krise liegen beim FC Schalke alle Vertragsgespräche auf Eis. Doch auch vorher hatten sich die Parteien in monatelangen Gesprächen nicht auf eine Verlängerung einigen können.

Jetzt läuft den Schalkern möglicherweise die Zeit davon. Montpellier ist zudem nicht der einzige Klub, der Stambouli ins Auge gefasst hat. Auch dem türkischen Fenerbahce Istanbul wird nachgesagt, sich für den Franzosen zu interessieren.