FC Schalke 04: Vertrag von Stambouli verlängert – doch jetzt droht ihm DAS!

Gelsenkirchen. Lange haben die Schalke-Fans gehofft, jetzt ist es offiziell. Der FC Schalke 04 hat sich mit Benjamin Stambouli auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Der Vertrag des Franzosen beim FC Schalke 04 war im Juli ausgelaufen. Seither forderten die S04-Fans einen neuen Vertrag für ihren Liebling. Ihr Wunsch ging in Erfüllung, doch Stambouli droht jetzt ein Problem.

FC Schalke 04: Einigung mit Benjamin Stambouli!

Doch das war nicht so einfach: Mit einem Jahresgehalt von über 4 Millionen Euro war Benjamin Stambouli auf Schalke ein Top-Verdiener. Das passt nicht zur neuen Gehaltsobergrenze.

Benjamin Stambouli bleibt wohl beim FC Schalke 04. Foto: imago images/Kirchner-Media

Das erste Angebot schlug der 29-Jährige aus, hielt sich in seiner französischen Heimat fit. Nun der Durchbruch: Auf seinen offiziellen Kanälen verkündete der Klub die Verlängerung mit dem Innenverteidiger: Stambouli bleibt bis 2023 ein Knappe!

In einem kurzen Videoclip sitzt Stambouli auf einer Halde, blickt auf die Veltins Arena und singt: „Ich bleib' Schalker, asozialer Schalker.“ Eine Anspielung auf einen Fangesang der Ultras Gelsenkirchen. „Jeder weiß, wie sehr mir der Club und insbesondere unsere Fans am Herzen liegen“, wird Stambouli in der offiziellen Meldung zitiert.

S04-Sportvorstand Jochen Schneider: „Wir sind wirklich froh und glücklich, dass Benji auf Schalke bleibt. Dass er ein ausgezeichneter Fußballer ist, steht außer Frage. Doch sein Stellenwert geht deutlich über seine sportlichen Qualitäten hinaus.“ Stambouli sei ein „absoluter Führungsspieler, der in der Kabine großen Respekt genießt“. Auch seine Identifikation mit dem Verein hob Schneider hervor.

Stambouli war 2016 von Paris Saint-Germain nach Gelsenkirchen gewechselt und hatte sich durch seine Identifikation mit dem FC Schalke 04 und seinen Kampfgeist schnell zum Fanliebling gemausert. Unter Coach David Wagner war er als Abwehr-Stabilisator neben Salif Sané gesetzt, bevor beide sich innerhalb kürzester Zeit schwer verletzten – ein Schlag, der den Anfang vom Ende der Schalker Erfolgsphase einläutete.

Harter Kampf um in der Innenverteidigung deutet sich an

Nach mehreren Rückschlägen kämpft der in Marseille geborene Rechtsfuß noch immer mit den Folgen seines Fußbruchs. „Er war selbst während seiner langen Verletzungszeit ein Stabilitätsanker für die Mannschaft. Ich freue mich riesig, weiter mit ihm arbeiten zu können“, schwärmt S04-Coach David Wagner.

Benjamin Stambouli ist endlich zurück beim FC Schalke 04. Foto: RHR-FOTO

Dem Franzosen droht trotzdem ein harter Kampf um Einsätze in der Verteidigung. Mit Stambouli, Sané, Ozan Kabak, Matija Nastasic und Juwel Malick Thiaw stehen Wagner fünf aussichtsreiche Kandidaten für die zwei Plätze in der Innenverteidigung zur Auswahl.

Trotz seines neuen Vertrags könnte es für Benjamin Stambouli beim FC Schalke 04 ein harter Kampf werden. Foto: imago images / Revierfoto

