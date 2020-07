FC Schalke 04: Fans in Schockstarre! Verkündet ihr Liebling Stambouli hier seinen Abschied?

View this post on Instagram

Hallo zusammen! Es ist das Ende von einer sehr besonderen Saison. Egal was in der Zukunft passiert: Einmal Schalker, immer Schalker! Ich habe viele Nachrichten bekommen, die mich sehr gefreut haben. Ich bin dafür sehr dankbar💙 Jetzt ist es Zeit für meine Familie und mich die gemeinsame Zeit zu genießen, und Energie zu tanken ! Bonjour à tous ! Voilà la fin d’une saison très spéciale ! Quoiqu’il se passe dans le futur : un jour Schalker toujours Schalker ! J’ai reçu énormément de messages de soutien qui encore une fois m’ont émerveillé. Je ne vous remercierai jamais assez. Il est temps pour moi de profiter de ma famille qui m’a beaucoup manqué et faire le plein d’énergie !