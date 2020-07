FC Schalke 04: Hält sich Stambouli HIER fit für...?

FC Schalke 04: Stambouli gibt Einblicke in seinen Urlaub.

Rätselraten bei den Fans des FC Schalke 04. Noch haben die Anhänger der Knappen die Aussicht, Benjamin Stambouli auch im kommenden Jahr auf Schalke zu sehen, nicht aufgegeben. Die Vertragsverhandlungen mit dem Franzosen hängen allerdings weiterhin in der Schwebe.

Stambouli selbst befindet sich aktuell im Urlaub und postete von dort jetzt ein Bild, welches den Fans Hoffnung gibt, sollte er tatsächlich zum FC Schalke 04 zurückkehren.

FC Schalke 04: Stambouli trainiert in Monaco

Was passiert mit Benjamin Stambouli? Der Vertrag des Publikumslieblings war Ende Juni ausgelaufen, somit steht er aktuell ohne Verein da. Jochen Schneider hatte allerdings angekündigt, mit Stambouli über einen neuen Kontrakt verhandeln zu wollen. Auch er weiß, dass sich die Fans nach dessen Rückkehr sehnen.

------------------

Stamboulis Bilanz beim FC Schalke 04:

Seit 2016 im Verein

Kam für acht Millionen Euro aus Paris

Absolvierte 106 Pflichtspiele

Zwischenzeitlich sogar Kapitän

------------------

Der 29-Jährige gilt als absolute Identifikationsfigur innerhalb des Vereins. Nach seiner Fußverletzung im vergangen Jahr, die ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzte, vermissten ihn die Schalker schmerzlichst. Denn in der Krise wäre der Verteidiger einer gewesen, der die Mannschaft mitgerissen hätte. Von der Tribüne aus war er während der Geisterspiele immer wieder als lautstarker Motivator zu vernehmen – das brachte ihn bei den Fans noch mehr Sympathien ein.

Damit Stambouli in der kommenden Saison wieder voll angreifen kann, trainiert er aktuell auch während seiner Urlaubstage an Fitness und Kondition. Auf Instagram postete er ein Bild von sich beim Training in Monaco, wo er während seiner Laufeinheit zusätzlich die Aussicht genoss. Hält er sich hier fit für seine Rückkehr auf den Platz?

Klar ist, dass ein fitter Stambouli ein riesen Gewinn für die Schalker Mannschaft wäre. Er verkörpert alles, was sich die Fans von einem Spieler wünschen, er bringt Erfahrung in ein relativ junges Team und er würde der Defensive wieder etwas mehr Stabilität geben.

Fans fordern Verlängerung

Ein Blick in die Kommentare macht schnell deutlich, dass sich die Fans nichts sehnlicher wünschen würden, dass Stambouli bald wieder für Schalke 04 aufläuft. Wir haben eine Auswahl der Reaktionen gesammelt:

„#Benjimussbleiben“

„Hoffe man sieht dich nochmal auf Schalke.“

„Der einzige, der Schalke lebt.“

„Benji bleib bitte.“

„Fit machen für die neue Saison mit Schalke.“

Über den Stand möglicher Vertragsverhandlungen zwischen den Knappen und dem Franzosen ist bisher nicht viel bekannt. Sicher scheint nur, dass Stambouli bei einer Verlängerung Gehaltseinbußen hinnehmen müsste.

-------------------

Alle Infos zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04 winkt erster Transfererlös! ER steht vor dem Absprung

FC Schalke 04: Wechselt ausgerechnet ER zur Bundesliga-Konkurrenz?

FC Schalke 04: McKennie soll von Verbleib überzeugt werden – sorgt DIESER Plan wieder für Probleme?

---------------------

Schneider will in Zukunft eine Gehaltsobergrenze einführen, die bei 2,5 Millionen Euro liegen soll. Mit einem aktuellen Gehalt von geschätzten vier Millionen Euro zählt Stambouli zu den Top-Verdienern auf Schalke. (mh)