FC Schalke 04: Stambouli vor Comeback? DAS sagt Wagner über den Langzeitverletzten

Dürfen die Fans des FC Schalke 04 sich bald auf das Comeback von Benjamin Stambouli freuen?

Seit Oktober fehlt der Publikumsliebling verletzungsbedingt. Nur zu gerne würden die Fans auf Schalke den Franzosen wieder spielen sehen. Doch dahingehend müssen sie sich wohl noch etwas gedulden.

FC Schalke 04: Wann kommt Stambouli zurück?

„Benjamin ist im Training, allerdings nicht im vollen Mannschaftstraining“, stellte David Wagner klar: „Er macht Teile des Mannschaftstrainings mit. Es gibt auch nach wie vor Tage, an denen er komplett Reha-Training absolviert.“

Der Trainer des FC Schalke erklärte weiter: „Das wird sicher auch noch etwas dauern. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir müssen bedenken, dass er fast acht Monate kein Fußball mehr gespielt hat.“

Die Corona-Krise mache es für Stambouli nicht einfacher, erklärte Wagner: „In der aktuellen Situation sind Testspiele oder Einsätze in der 2. Mannschaft nicht möglich. Immerhin: Die ersten Schritte hat er jetzt gemacht.“

Wagner unterstrich, dass Stambouli nicht nur wegen seiner spielerischen Klasse derzeit fehlt: „Er ist ein Charakter, der der Mannschaft in einer solchen Phase extrem fehlt. Wir haben von diesen Typen nicht so viele in dieser Mannschaft. Das ist hinlänglich bekannt.“

--------------

Schalke-Top-News:

--------------

Stambouli als Motivator in Berlin dabei?

Im Spiel bei Union Berlin am Sonntag könnte Stambouli immerhin erstmals wieder zum Schalker Aufgebot gehören – auch wenn er für einen Einsatz nicht in Frage kommt. Alleine seine Präsenz könnte speziell für die unerfahreneren Spieler von Bedeutung sein.

Wagner: „Das will ich nicht ausschließen. Wir haben es schon oft gemacht, dass wir bei Auswärtsspielen einen 19. Feldspieler mitgenommen haben, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.“

Der FC Schalke ist am Sonntag bei Union Berlin zu Gast. Um 15.30 Uhr ist Anstoß im Stadion an der Alten Försterei. Das Hinspiel hatte Schalke 2:1 gewonnen. Benito Raman und Suat Serdar hatten die Treffer erzielt. (dhe)