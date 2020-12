Schalke in der Krise – doch die Fans beweisen mal wieder, dass sie das Herz am rechten Fleck haben

Gelsenkirchen. Die Fans des FC Schalke 04 haben es derzeit nicht leicht. Doch während die Mannschaft auf dem Platz derzeit Zweifel an der Erstligatauglichkeit aufkommen lässt, zeigen ihre Anhänger, dass sie das Herz am rechten Fleck haben und definitiv erstklassig sind.

Doch diese Geschichte soll sich nur am Rande um Fußball drehen. Sondern vielmehr um eine Kappe, die mittlerweile Kult-Status hat und Menschen, die sich vor Weihnachten um die kümmern, die gerne mal vergessen werden.

Schalke 04: Fans spenden Erlöse aus Kult-Cap-Verkauf für guten Zweck

Aber der Reihe nach: Im Sommer fingen die Sky-Kameras den verletzten Schalke-Profi Benjamin Stambouli auf der Tribüne der Veltins-Arena ein. Auf seinen Kopf eine weiß-blau Cap mit dem Slogan „Asoziale Schalker“.

Wenig später stehen die Handys von den Machern von „Hammer & Schlägel“ nicht mehr still. Denn der Online-Shop mit Merchandising für „alle Kumpels, Malocher, Ruhrpottkanaken, Schalkerinnen und Schalker“ steckt hinter der Cap.

Dabei entstand die Cap, die längst Kult-Status hat, aus einer Laune heraus, wie Nik von „Hammer & Schlägel“ gegenüber DER WESTEN erzählt: „Wir hatten schon T-Shirts mit 'Asoziale Schalker' in unserem Shop. Meine Frau ist selbstständig und stellt Kinderkleidung her. Aus Langeweile habe ich mich an ihre Cappy-Presse gesetzt und eine 'Asoziale Schalker'-Cappy gepresst. Die habe ich Stolz auf Instagram gepostet und ein Bild davon an Benjamin Stambouli geschickt. Dazu habe ich ihm angeboten, dass ich eine für ihn mache, wenn er mag.“

Stambouli ist Fan des Kurven-Hits „Wir sind Schalker, asoziale Schalker“

Zum Hintergrund: Stambouli hatte bereits kurz nach seiner Ankunft beim S04 in einem Interview verraten, dass der Kurven-Gesang „Wir sind Schalker, asoziale Schalker“ sein Lieblingslied sei und er es gerne mal unter der Dusche singe.

Und tatsächlich meldete sich der Franzose nur eine halbe Stunde später auf Niks Nachricht. So nahmen die Dinge ihren Lauf. Wenig später übergab Nik persönlich dem Schalker Innenverteidiger die handgemachte Cappy und ein passendes T-Shirt dazu.

Doch das war erst der Anfang. Denn bei „Hammer & Schlägel“ standen in der Folge die Handys nicht mehr still. Alle wollten die Cappy, die Stambouli getragen hatte. Und seitdem läuft die Cappy-Presse im Dauerakkord. Denn die Cap wird nach wie vor selbst gemacht und erscheint daher auch nur in limitierter Auflage.

Erlöse aus Verkauf gehen an Obdachlose

Gemeinsam mit dem Verkauf brachten sie das Projekt „Unter Brücken oder in der Bahnhofsmission“ auf den Weg. „Es war für uns klar, das wir mit dem Erlös der Caps etwas für Obdachlose machen wollten. Diese werden leider immer sehr gerne vergessen in dem ganzen Spenden-Trubel rund um die Weihnachtszeit“, erklären die Macher von „Hammer & Schlägel“ in einem Post auf Facebook.

Doch statt das Geld aus den Cap-Erlösen zu spenden, entschieden sie sich, davon Dinge zu besorgen, die Menschen auf der Straße im Winter gut gebrauchen können. Sie besorgten Schlafsäcke, Socken, Schals, Pflege- und Hygieneprodukte, lange Unterhosen, Dosen mit Lebensmittel und Hundefutter. Auch das Berufsbekleiduns-Geschäft „Schatta“ in Witten und mehrere Privatpersonen spendeten weitere Schlafsäcke. Und im Dezember ging es dann auf die Straße, um die Sachen direkt an die Menschen zu bringen, die sie brauchen.

Nicht nur „Warm durch die Nacht“, sondern auch viele Suppenküchen und Bahnhofsmissionen im Ruhrgebiet helfen bei der Verteilung. „Wir hatten drei Keller voll mit Sachen und waren zweieinhalb Wochen unterwegs. Da wir gar nicht alles verteilen konnten, haben Organisationen geholfen und dafür gesorgt, dass alles in die richtigen Hände kommt“, erzählt Nik.

Socken, Schlafsäcke oder Hundefutter übergaben die Macher von „Hammer & Schlägel“ an Menschen auf der Straße. Foto: Hammer & Schlägel

Dabei waren sie längst nicht nur in Gelsenkirchen unterwegs, sondern im ganzen Ruhrgebiet, sogar in der „verbotenen Stadt“ von Erzrivale Borussia Dortmund. „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“, heißt es unter Fußball-Fans so schön. Die Jungs und Mädels von „Hammer & Schlägel“ leben es vor. „Auch in Dortmund brauchen Obdachlose warme Sachen für den Winter“, so das Kredo.

Im neuen Jahr soll die „Cappy-Presse“ wieder angeworfen werden und neue Caps produziert werden. Ideen, wohin sie sie Erlöse aus dem Verkauf spenden wollen, haben sie auch schon.

Im Online-Shop von „Hammer & Schlägel“ findest du aber auch noch ganz viel anderen coolen Schalke-Merchandise. Das beste: 25-40 Prozent des Gewinns von jedem verkauften Artikel gehen an die „Blauen Männer“ für einen wohltätigen Zweck.