FC Schalke 04: Neue Aufgabe für Höwedes – HIER wirkt er jetzt mit

Am 31. Juli 2020 hat Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes seine Karriere beendet. Seine Begründung: Er wolle sich mehr Zeit für die Familie nehmen.

Jetzt hat Benedikt Höwedes allerdings schon wieder eine neue Aufgabe übernommen. Der 32-Jährige macht seine ersten Schritte als Trainer, aber nicht beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Höwedes assistiert U21-Coach

Das abrupte Karriereende von Benedikt Höwedes hatte viele verwundert. Wie schon vor ihm Andre Schürrle hatte Höwedes genug vom Fußball-Geschäft und wollte sich seiner Familie widmen. Im Interview mit dem „Spiegel“ erzählte er damals, er war erst kürzlich auf einem Camping-Trip mit Frau und Kind in Südfrankreich.

„Da habe ich gemerkt, wie krass es mich erfüllt hat, meinen Sohn hautnah zu erleben. Da wurde Fußball plötzlich so unwichtig für mich. Unser Sohn ist jetzt 21 Monate alt, und in meiner Zeit in Moskau habe ich leider nicht viel von ihm gehabt. Darunter habe ich als Familienmensch sehr gelitten“, so Höwedes im Spiegel.

Das ist Benedikt Höwedes

Geboren am 29. Februar 1988 in Haltern

Spielte seit der Jugend für den FC Schalke 04

2017 wurde er an Juventus Turin verliehen und anschließend an Lokomotive Moskau verkauft

Für den FC Schalke machte er 335 Spiele, davon zahlreiche als Kapitän

Titel: Weltmeister, Deutscher Pokalsieger, Italienischer Meister und Pokalsieger, Russischer Pokalsieger

Höwedes hospitiert bei Stefan Kuntz

Jetzt hat es ihn offenbar doch wieder in den Fingern gekribbelt. Benedikt Höwedes hat in den letzten Tagen bei der U21-Nationalmannschaft hospitiert. Dort assistierte er U21-Coach Stefan Kuntz. Höwedes ist als Spezialist für das Abwehrtraining engagiert worden. Der Weltmeister soll den jungen Spielern mit seinen weitreichenden Erfahrungen unter die Arme greifen und hilfreiche Tipps geben.

Auf Instagram teilte er ein Foto mit Stefan Kuntz von seinem ersten Einsatz als Assistenz-Coach. „Erste Eindrücke als Trainerassistent sammeln bei der deutschen U21-Nationalmannschaft“, schreibt er dazu.

Höwedes auch Sky-Experte

Wie schon Ex-Nationalmannschaftskollege Miro Klose macht Benedikt Höwedes seine ersten Schritte für eine Trainer-Laufbahn beim Deutschen Fußball-Bund. Die Schalke-Fans hoffen bereits, dass ihr Star irgendwann mal die Königsblauen trainiert.

Neben seinen ersten Erfahrungen als Trainer ist Benedikt Höwedes jetzt auch Experte beim Pay-TV-Sender Sky. Schon beim Final-Turnier der Champions League war er dabei. Aber auch ein weiterer Ex-Schalker ist Sky-Experte. Hier mehr dazu >>> (fs)