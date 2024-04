FC Schalke 04: Ben Manga auf Schalke! Dieses Bild lässt keine Zweifel

Deal geplatzt? Von wegen! Dieses Bild spricht eine ganz andere Sprache. Ben Manga auf Schalke – die Hoffnungen auf den Wunsch-Deal wieder da.

Gerade erst hatte der FC Schalke 04 Mangas engen Vertrauten Raffael Tonello verpflichtet, nun schlug der Wunsch-Kaderplaner persönlich in Gelsenkirchen auf. Der Besuch lässt keine Zweifel: Das Thema ist beim S04 weiter brandheiß.

FC Schalke 04: Ben Manga gegen KSC auf der Tribüne

Plötzlich waren alle Hoffnungen verpufft. Wochenlang rückte die Verpflichtung von Ben Manga immer näher, die Unterschrift schien nur noch Formsache, als Ben Manga plötzlich einen Rückzieher machte. Deal geplatzt? Alles auf Anfang? Von wegen!

Schon mit der Verpflichtung von Raffael Tonello als neuen Knappenschmiede-Chef wurde das Gerücht um eine zeitnahe Manga-Verpflichtung wieder angeheizt. Der Neue ist ein Vertrauter und Freund von Ben Manga, arbeitete in Watford eng mit ihm zusammen. Ein Vorbote, dass auch sein „Chef“ bald auf Schalke arbeitet? Diese Bilder sprechen ganz klar dafür.

Ben Manga besucht Heimspiel

Wenige Tage nach der Tonello-Verkündung spielte der FC Schalke 04 gegen den Karlsruher SC – und niemand Geringeres als Ben Manga persönlich reiste für die Partie nach Gelsenkirchen. Fotografen erwischten den 50-Jährigen auf der Ehrentribüne. Die pure Anwesenheit des Funktionärs zeigt: Das Thema Schalke ist weiter brandheiß.

Ben Manga war bei Schalkes Heimspiel gegen den KSC auf der Tribüne. Foto: IMAGO/Pakusch

Womöglich fehlt nur ein kleines Puzzlestück für die Verpflichtung – allerdings ein zentrales: der Klassenerhalt. Im Abstiegsfall dürfte eine Verpflichtung von Ben Manga utopisch sein. Der Ex-Frankfurter, so ist zu hören, will seinen gut dotierten Vertrag in Watford nicht aufgeben ohne die Sicherheit, ab Sommer beim FC Schalke 04 auch wirklich anfangen zu können.

Bleibt Königsblau zweitklassig, sieht es ganz anders aus. Die Ankunft von Tonello und der Besuch beim KSC-Heimspiel lassen keine Zweifel: Ben Manga ist beim FC Schalke 04 noch immer ein ganz heißes Thema.