FC Schalke 04: Noch bevor er bei S04 loslegt – Plan mit Ben Manga enthüllt

Während der FC Schalke 04 derzeit auf dem besten Wege zum Klassenerhalt ist, laufen im Hintergrund schon die Planungen für die neue Saison. Maßgeblich daran beteiligt sein soll bereits Ben Manga. Der 50-Jährige soll diverser Medienberichte zufolge zur kommenden Saison die offene Stelle als Kaderplaner beim S04 übernehmen. Nun wurden die Pläne des neuen Chefs enthüllt!

Die erfolgreichen Jahre des FC Schalke 04 liegen bereits einige Jahre zurück. Geprägt waren die Erfolgsmannschaften dabei vor allem durch eine Fraktion: Junge Talente. Spieler wie Julian Draxler, Leon Goretzka oder Thilo Kehrer waren allesamt elementare Bestandteile der Schalker Erfolgsjahre. Diese Philosophie will wohl auch Ben Manga wieder beim S04 sehen.

FC Schalke 04: Manga und Wilmots möchten auf junge Talente setzen

Wie die „SportBild“ berichtet, möchte der FC Schalke 04 unter der Leitung von Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots zurück zu alten Tugenden. Die beiden sollen den aktuellen Kader massiv verjüngen wollen und wieder mehr Spieler wie Assan Ouedraogo fördern wollen. Der Fokus soll auf der Suche nach internationalen Top-Talenten liegen.

Vor allem Ben Manga soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. Der ehemalige Chefscout und Direktor Profifußball von Eintracht Frankfurt, der zuletzt als Technischer Direktor beim englischen Zweitligisten FC Watford gearbeitet hat, verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk in Südamerika. Manga und Wilmots wollen „Sport Bild“ zufolge eine junge Mannschaft sehen.

Verantwortliche wollen Talenten keinen Druck auferlegen

Ein Faktor könnte den Schalker Fans dabei jedoch sauer aufstoßen: Die Talente sollen beim S04 keinesfalls den Druck verspüren, kurzfristig auf den besten drei Plätzen der Liga zu landen. Die Mannschaft solle entwicklungsfähig sein. Manga und Wilmots wünschen sich also wohl ein ruhigeres Arbeitsumfeld.

Da könnten die beiden Verantwortlichen beim FC Schalke 04 jedoch an der falschen Adresse sein. Zu groß könnte der Wunsch aller sein, zeitnah wieder in die Bundesliga aufzusteigen und an die alten Erfolge anknüpfen zu können.