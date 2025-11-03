Engpass beim FC Schalke 04! Muss Muslic jetzt reagieren?

Wenn nach fünf Siegen in Folge noch nicht alles perfekt war, ist nach zwei Niederlagen in Folge beim FC Schalke 04 nicht alles schlecht. Unter Miron Muslic hat der S04 einen neuen Aufschwung erhalten, der auch bei allen Fans spürbar ist – die jüngsten Niederlagen werden diesen sicher nicht aufhalten.

Auch weil es für die Niederlagen im DFB-Pokal gegen den SV Darmstadt (0:4) und zuletzt in der Liga gegen den SC Karlsruhe (1:2) Erklärungen gibt, die nicht in Muslics Macht liegen.

FC Schalke 04 im Verletzungspech

Christian Gomis, Christopher Antwi-Adjei, Bryan Lasme, Emil Hojlund und zuletzt Janik Bachmann: Der FC Schalke 04 hat riesige Verletzungssorgen – allen voran in der Offensive. Diese Probleme waren zuletzt in den Aufstellungen deutlich zu spüren. Während gegen den SV Darmstadt im DFB-Pokal Bachmann plötzlich auf einer der Zehner-Positionen zu finden war, fiel gegen den Karlsruher SC dieser dann auch noch aus. Dafür rückte wie aus dem Nichts Amin Younes in die Startaufstellung.

Ein Spieler, der seit Beginn der Saison nicht mehr berücksichtig wurde. Muslic stellte mehrfach unmissverständlich fest, dass der 32-Jährige nicht in seine Spielidee passe. Doch aufgrund der Verletzungssorgen in der Offensive war der Schalke-Coach wieder auf Younes angewiesen. Die 0:4 gegen Darmstadt und das 1:2 gegen Karlsruhe haben deutlich gemacht, dass der FC Schalke 04 auf seine Führungsspieler in der Offensive aber unbedingt angewiesen ist.

Chance für U23-Lichtblick?

Doch jetzt gilt es für Muslic aus den Spielern, die dem Team zur Verfügung stehen, das beste rauszuholen – oder auch nicht? Schließlich hat der FC Schalke 04 eine U23, die in der starken Regionalliga West überragender Tabellenführer ist. Mit acht Toren aus 14 Spielen sticht ein Spieler dort besonders heraus – und dieser ist im Profiteam kein Unbekannter: Yassin Ben Balla.

Der Mittelfeldspieler durfte am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen die SV Elversberg bei den Profis ran. In der 58. Minute wurde er eingewechselt und erzielte sogar ein Tor. Die 1:2 Niederlage konnte er damals aber auch nicht mehr abwenden. Dennoch – Ben Balla stellt seine Torgefahr zurzeit immer wieder unter Beweis. Auch wenn er in der U23 nicht gerade offensiv eingesetzt wird, könnte Muslic aufgrund seiner Torgefahr auch eine Position auf der Doppelzehn für ihn beim FC Schalke 04 in Betracht ziehen. Eine weitere Chance hätte er wohl allemal verdient.