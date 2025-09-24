Trotz Sieg in Magdeburg – große Sorgen beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 feiert einen verdienten 2:0-Sieg in Magdeburg. Dank des Doppelpacks von Kenan Karaman, der sich beim FCM eindrucksvoll zurückmeldete (hier dazu mehr), darf Königsblau wieder an der Tabellenspitze anklopfen.

Trotz der drei Punkte sind die Sorgenfalten beim FC Schalke 04 kurz nach dem vierten Saisonsieg groß. Gleich zwei S04-Profis mussten den Rasen in Magdeburg vorzeitig verlassen. Droht jetzt ein herber Nackenschlag?

FC Schalke 04: Becker und Gantenbein verletzt raus

Defensiv zeigte der FC Schalke 04 am sechsten Spieltag der zweiten Bundesliga erneut eine bärenstarke Leistung. Einen großen Anteil daran hatten Vize-Kapitän Timo Becker und Adrian Gantenbein. Während Letztgenannter auf der rechten Seite viele Kilometer abspulte und vor allem durch seinen Kampfgeist auf sich aufmerksam machte, agierte Becker in Dreierabwehrkette erneut gewohnt sicher.

Doch in der Schlussphase ereilte die beiden Schalker dann das Verletzungspech. Nachdem Gantenbein bereits zehn Minuten vor Schluss wohl mit einer Muskelverletzung den Platz verlassen musste, ging auch Becker in den Schlussminuten zu Boden. Der 28-Jährige war von seinem Gegenspieler im Hüftbereich erwischt worden und hatte im Anschluss große Probleme, den Platz im aufrechten Gang zu verlassen.

Drohen lange Ausfallzeiten?

Eine konkrete Diagnose hinsichtlich der beiden Personalien kam kurz nach Abpfiff in Magdeburg noch nicht. Allerdings ist vor allem bei Timo Becker zu befürchten, dass zumindest das kommende Spiel gegen Fürth (26. September, 18.30 Uhr) auf der Kippe steht.

Immerhin: Alternativen stehen Trainer Miron Muslic in der Innenverteidigung reichlich zur Verfügung. Sowohl Felipe Sanchez als auch Mertcan Ayhan können Becker ersetzen. Einen Qualitätsabfall dürfte man in diesem Fall jedoch sicher bemerken.