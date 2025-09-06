Schalke-Juwel feiert Premiere! Höhenflug nimmt kein Ende

Nach dem Debakel der deutschen A-Nationalmannschaft gegen die Slowakei durften heute auch die U-Mannschaften des DFB ran. Und diese machten einen deutlich besseren Eindruck. Während die U-21 mit 2:0 gegen Albanien gewann, überzeugte die U20 ebenfalls.

Und das mit einem Schalke-Juwel, das sein Debüt feierte. Vitalie Becker war gegen die U20 der Schweiz erstmals dabei und glänzte beim 5:1-Erfolg mit.

Schalke-Juwel feiert DFB-Erfolg

Es war ein deutlicher Sieg der deutschen U20-Nationalmannschaft gegen die Nachbarn aus der Schweiz. Doch trotz des klaren Ergebnisses fiel der erste Treffer spät. Maurice Krattenbach brachte erst in der 44. Minute erstmals den Ball im Netz unter.

Doch in der zweiten Halbzeit ging es dann direkt heiß her. Kjell Wätjen netzte schon in der 47. Minute frei vor dem Schweizer Keeper zum 2:0 ein. Und dann der unglaubliche Doppelschlag: Direkt nach dem Anstoß spielten die Schweizer einen Fehlpass. Wätjen wurde daraufhin steil geschickt und machte nur eine Minute später seinen Doppelpack. Dann folgte der Glanzmoment vom Schalke-Juwel Becker.

Becker spielt sich ins Rampenlicht

In der 50. Minute schlägt der Schalker eine Flanke in den Strafraum, direkt auf den Kopf vom einlaufenden Ex-BVB-Juwel Paris Brunner. In nur wenigen Minuten nach der Halbzeit macht die DFB-Elf also schon den Deckel drauf. Rafael Lubach traf dann noch in der 67. Minute zum 5:0. In der 88. Minute schaffte die Schweiz immerhin noch den Ehrentreffer, zum 5:1 Endergebnis.

Was für ein Debüt für den Schalker Becker! Premiere mit der U20, inklusive eines Kantersieges und einer Torbeteiligung. Seine Traum-Saison geht hiermit weiter. Bei Königsblau ist Becker in dieser Saison gleich zur absoluten Stammkraft aufgestiegen. Der 20-Jährige hat sich dabei auch sofort ins Herz der Fans gespielt. Und jetzt auch noch eine starke Leistung beim DFB. Schalke wird diese Entwicklung mehr als nur freuen.