FC Schalke 04: Schneider wird nach dem Bayern-Debakel deutlich: „Indiskutabel!“

So hatte Schalke 04 sich den Bundesliga-Auftakt nun wahrlich nicht vorgestellt.

Am Freitagabend kassierte die Mannschaft von Trainer David Wagner eine 0:8-Packung. Schalke hatte sich nach der zurückliegenden Horror-Rückrunde so viel vorgenommen, wollte im Spiel in München vor allem eine überzeugende kämpferische Leistung zeigen.

Schalke: Schneider frustriert

Stattdessen wurden die Königsblauen vom Triple-Sieger vorgeführt. Das wurmte auch Jochen Schneider. „Der Auftritt in München war indiskutabel, da gibt es keine zwei Meinungen“, sagt der Sportvorstand des FC Schalke 04: „So darf sich eine Mannschaft von Schalke 04 nicht präsentieren.“

Was Schneider so wurmt: „Wir waren insbesondere in puncto Aggressivität und Cleverness nicht auf dem Niveau, das es gegen die aktuell beste Mannschaft der Welt braucht. Hinzu kamen zahlreiche individuelle Fehler.“

Der S04-Sportvorstand fordert jetzt: „Das Trainer-Team um David Wagner wird die Fehler analysieren und klar ansprechen, um dann den Fokus auf das Heimspiel gegen Werder Bremen zu richten. Zu Hause müssen wir – hoffentlich vor Zuschauern – die richtige Reaktion zeigen. Ich erwarte eine deutliche Leistungssteigerung, die sich auch im Ergebnis widerspiegelt.“

Schalke gegen Bremen und Leipzig

Am kommenden Spieltag empfängt Schalke am Samstagabend den SV Werder Bremen. In dieser Partie stehen die Königsblauen bereits gehörig unter Druck. Denn am darauffolgenden Spieltag wartet die nächste schwierige Aufgabe, wenn die Mannschaft von Trainer David Wagner bei RB Leipzig zu Gast ist.

Bei den Bayern verlor Schalke nicht nur die Partie, sondern auch seinen Spielmacher. Suat Serdar verletzte sich und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen.

Und wenn es für Schalke knüppeldick kommt, verlieren die Königsblauen in den kommenden Tagen auch noch einen ihrer wichtigsten Spieler. Ozan Kabak steht beim FC Liverpool offenbar ganz oben auf der Wunschliste. (dhe)