FC Schalke 04 – Bayern München: S04 auf dem Weg zur Sensation? Verheißungsvoller Start

Gelsenkirchen. 0:8 – die Packung zum Saisonstart ist noch immer präsent. Kann sich der FC Schalke 04 gegen Bayern München dieses Mal wehren?

Vom frischgebackenen Champions-League-Sieger hatten sich die Königsblauen so übel verdreschen lassen, dass selbst so mancher neutrale Fan nicht mehr hinschauen konnte.

FC Schalke 04 gegen Bayern München: Hier alle Infos

Nun will sich der FC Schalke 04 gegen Bayern München besser präsentieren. Doch die Chancen auf einen Punktgewinn sind auch vier Monate später äußerst gering. Dabei hat der S04 Punkte doch so dringend nötig.

Ärgert Schalke Bayern München? Oder gibt es wieder eine Packung? Du erfährst es bei uns im Live-Ticker.

FC Schalke 04 – Bayern München -:- (-:-)

Tore:

Bestätigte Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe

Bayern: Neuer - Davies, J. Boateng, Süle, Alaba - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Sané - Lewandowski

13.: Der bei den königsblauen Fans ebenfalls äußerst unbeliebte Ex-Schalker Goretzka fällt im Strafraum und will einen Elfmeter haben. Eine so bittere Schwalbe, das Gelb eigentlich die einzig logische Konsequenz wäre. Doch Schiedsrichter Stegemann lässt es durchgehen.

11.: Uth mit der RIESENchance zur S04-Führung. Neuer rettet beim Kopfball nach Oczipka-Flanke mit einem Glanzreflex. Schalke ist hier rotzfrech - und macht bisher praktisch alles richtig.

8.: Lewandowski setzt die erste dicke Bayern-Chance drüber. Auf der Gegenseite Serdar mit der Chance, auch nicht drin. Ein erstaunlich offenes Spiel in den ersten Minuten.

2.: Und siehe da, der erste Torschuss gehört dem S04. Becker testet Neuer mit einem - wenn auch eher ungefährlichen - Flachschuss.

1. Minute: Rein gehts in die Partie! Das Spiel ist angepfiffen, die Bayern krallen sich direkt den Ball.

15.20 Uhr: Alles ist bereit für das vorletzte Spiel des Spieltags. Später treffen noch Köln und Hoffenheim aufeinander. Jetzt heißt es aber erstmal Schalke gegen Bayern - und die Augen sind besonders auf die Goalgetter Hoppe und Lewandowski gerichtet.

15.00 Uhr: In einer halben Stunde geht es los. Ein großes Traditionsduell unter in den letzten Jahren völlig veränderten Vorzeichen. Kann Schlusslicht Schalke Spitzenreiter und Serienmeister Bayern ärgern? Oder gibt es wieder eine Packung?

14.40 Uhr: Und auch Hansi Flick überrascht, setzt den zuletzt starken Lucas Hernandez auf die Bank und lässt stattdessen den formschwachen Alphonso Davies ran. Ansonsten spielt beim FCB die volle Kappe der Superstars.

14.33 Uhr: Gross haut einen raus. Obwohl Neu-Kapitän Kolasinac fehlt, sitzt sein Vertreter Omar Mascarell nur auf der Bank. Der ist nach überstandenen Muskelproblemen eigentlich wieder top-fit. Das war wahrlich nicht zu erwarten.

14.31 Uhr: Und jetzt ist auch die Startelf des S04 raus:

Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe

Bank: Langer, Mendyl, Mascarell, Boujellab, Schöpf, Thiaw, Mercan, Bozdogan

14.25 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da:

Neuer - Davies, J. Boateng, Süle, Alaba - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Sané - Lewandowski

Bank:Nübel, Pavard, Hernandez, Roca, Musiala, Costa, Coman, Chupo-Moting

12.55 Uhr: Oh nein! Ganz bittere Nachrichten für Schalke. Offenbar werden sowohl Klaas-Jan Huntelaar als auch Sead Kolasinac nicht zur Verfügung stehen. Das Hunter-Debüt verzögert sich wegen der Wadenprobleme weiter, wie Eurofighter Youri Mulder bei „Sky90“ weiß. Laut „Bild“ ist auch Neu-Kapitän Kolasinac nach seiner Oberschenkelverletzung vom Köln-Spiel nicht rechtzeitig fit geworden.

11.20 Uhr: Salif Sané wird wohl nicht pünktlich fit für die Partie gegen den Serienmeister. Das verkündete Trainer Christian Gross vor der Partie.

>> Vor Schalke-Rückkehr: Alexander Nübels Berater sorgt mit Ansage für Aufsehen

Sonntag, 9.17 Uhr: Guten Morgen am Matchday! Heute geht es in der Arena auf Schalke rund – wenn auch wieder vor leeren Rängen. Der Gedanke, was heute im S04-Stadion los wäre, treibt einem fast die Tränen in die Augen.

22.09 Uhr: Das Topspiel am Abend hat Werder Bremen deutlich mit 4:1 gegen Hertha BSC gewonnen. Medienberichten zufolge war das das letzte Spiel für Hertha-Coach Bruno Labbadia.

17.20 Uhr: S04-Erzrivale Dortmund hat am Freitagabend in Gladbach 2:4 verloren. Jetzt sind auch die Spiele am Samstagnachmittag vorbei. Hier die Ergebnisse:

Mainz - Leipzig 3:2

Bielefeld - Frankfurt 1:5

Freiburg - Stuttgart 2:1

Leverkusen - Wolfsburg 0:1

Augsburg - Union 2:1

15.33 Uhr: Ein wenig Ärger gibt es beim Rekordmeister über den Arena-Acker auf Schalke. Der Rasen in der Veltins-Arena ist derzeit in katastrophalem Zustand. Hier alles zu Flicks Äußerungen und Schalkes KIarstellungen >>

14.52 Uhr: Schalke darf derweil freuen, dass sich die Verletzung von Sead Kolasinac als vergleichsweise harmlos herausgestellt hat. Der Leitwolf der Knappen ist am Sonntag am Start.

13.45 Uhr: Gut für die Bayern, schlecht für Schalke: Die Auswechslung von Robert Lewandowski am Mittwoch gegen Augsburg (2:1) war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Flick stellt klar: Der Weltfußballer ist auf Schalke an Bord.

12.50 Uhr: Wie viele große Duelle haben sich diese beiden Klubs schon geliefert? Heute sind die Vorzeichen so klar wie nie. Die meisten Schalke-Fans dürften trotz prekärer Lage mit einer knappen Niederlage schon äußerst zufrieden sein.

Samstag, 12.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Bundesliga-Traditionsduell zwischen Schalke und den Bayern. Hier wirst du mit allen Infos zum Spiel versorgt.