FC Schalke – Bayern München im Live-Ticker: Pokal-Sensation oder nächster S04-Rückschlag?

Am Dienstagabend kommt es im Viertelfinale des DFB-Pokal zum Spiel FC Schalke – Bayern München.

In der Partie zwischen Schalke und Bayern sind im DFB-Pokal die Rollen klar verteilt. Der deutsche Meister geht beim kriselnden S04 als klarer Favorit ins Spiel.

Schalke – Bayern im Live-Ticker

Doch der DFB-Pokal hat für gewöhnlich seine eigenen Gesetze. Kann Schalke die Bayern womöglich aus dem Pokal werfen?

Alle Infos zum DFB-Pokal und zum Spiel Schalke – Bayern im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------------

Schalke – Bayern -:- (-:-)

Tore:

----------------

----------------

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Nübel – Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka – McKennie – Schöpf, Matondo – Harit – Raman, Burgstaller

Bayern: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich – Müller, Thiago – Gnabry, Coutinho – Zirkzee

----------------

Spieldaten:

Anstoß: Dienstag, 3.3.2020, 20.45 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Schiedsrichter: Tobias Stieler

----------------

14.18 Uhr: Jochen Schneider zählt am Dienstagabend auch auf die tatkräftige Unterstützung des Schalker Publikums. „Was Schalke 04 immer auszeichnet, ist ein extremer Zusammenhalt - gerade in schwierigen Situationen“, sagte der S04-Sportvorstand nach der Pleite in Köln. Dort hatten die königsblauen Anhänger der Mannschaft nach der Pleite ordentlich die Meinung gegeigt.

12.02 Uhr: Kommt es am Dienstagabend während des Spiels zwischen Schalke und Bayern zu ähnlichen Szenen, wie wir sie in den vergangenen Wochen in der Bundesliga in einigen Stadien zu sehen bekamen? Dort hatten Fanszenen verschiedener Clubs ihrem Unmut gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp auf geschmacklose Art und Weise freien Lauf gelassen. Daraufhin wurden die Partien jeweils unterbrochen. Auch die Fanszenen von Schalke und Bayern hatten in der Vergangenheit regelmäßig artikuliert, was sie von Hopp halten.

10.31 Uhr: Beim FC Schalke wird ein Spieler am Dienstagabend ganz besonders im Fokus stehen: Alexander Nübel. Nicht nur, dass der Schalker Keeper am Dienstag auf seinen künftigen Arbeitgeber trifft. Nübel leistete sich darüber hinaus in den beiden vergangenen Spielen gegen Leipzig und Köln zwei gigantische Patzer.

9.17 Uhr: Schalke-Fans freuen über jeden Strohhalm der Hoffnung, an den sie sich vor dem Spiel gegen die scheinbar übermächtigen Bayern klammern können. Ein solcher Strohhalm könnte der Umstand sein, dass die Bayern auf ihre menschgewordene Torgarantie verzichten müssen. Robert Lewandowski hatte sich in der Champions League beim 3:0 bei Chelsea in der Vorwoche verletzt und fällt wochenlang aus.

8.21 Uhr: Die Vorzeichen stehen für Schalke alles andere als gut. Die Königsblauen sind seit sechs Ligaspielen sieglos. Zuletzt gab es gegen Leipzig (0:5) und beim Aufsteiger aus Köln (0:3) ordentlich auf die Mütze. Ganz anders sieht’s bei den Bayern aus. Die Münchner kamen in den vergangenen Wochen gehörig in Fahrt. In der vergangenen Woche mussten der FC Chelsea (3:0) und 1899 Hoffenheim (6:0) dran glauben.

7.39 Uhr: Erst vor sechs Wochen waren die beiden Teams in der Liga aufeinandergetroffen. In München kamen die Schalker beim 0:5 gehörig unter die Räder. Auch das Hinspiel hatte der deutsche Meister mit 3:0 souverän für sich entschieden. An den bislang letzten Schalker Sieg gegen die Bayern müssen wir lange zurückdenken. Vor genau neun Jahren am 2. März 2011 gewannen die Schalker dank eines Treffers von Raul im Pokal-Halbfinale 1:0 gegen die Münchner.

Montag, 2. März, 6.54 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie im DFB-Pokal zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Hier versorgen wir dich wie gewohnt mit allen Infos rund um das Viertelfinal-Duell.