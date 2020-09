FC Schalke 04 – Wagner erklärt: Das ist der Stand im S04-Lazarett

Beim FC Schalke 04 war das Verletzungspech in der vergangenen Saison das prägende Thema. Zu Beginn der Spielzeit 2020/21 blickt David Wagner auf eine deutlich entspanntere Situation im S04-Lazarett.

Vor dem Auftaktspiel des FC Schalke 04 beim FC Bayern München beklagt der S04-Coach drei Ausfälle. „Matija Nastasic ist aufgrund seiner Kopfverletzung noch nicht im Training“, sagt Wagner: „Da hat noch mal genässt. Anfang kommender Woche werden die Fäden gezogen. Das hat sich dadurch ein wenig hinausgezögert. Aber in der nächsten Woche steigt er voraussichtlich wieder ins Mannschaftstraining ein.“

Das sind die Rekordspieler von Schalke 04 Das sind die Rekordspieler von Schalke 04

Schalke: Drei Spieler fehlen in München

Der 48-Jährige weiter: „Salif Sané ist seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining, wird aber noch etwas Zeit benötigen. Omar Mascarell ist schon die ganze Woche im Teamtraining dabei. Aber nach den sechs, sieben Monaten, die er nicht gespielt hat, wird er auch noch etwas Zeit brauchen.“

Weil mit Nastasic und Sané zwei Innenverteidiger fehlen, stellt sich die Frage, wer an der Seite von Ozan Kabak im Abwehrzentrum aufläuft: Malick Thiaw oder Benjamin Stambouli? „Das sind die zwei Optionen, die es gibt“, sagt Wagner augenzwinkernd. Der Trainer des FC Schalke will sich vor dem Spiel in München nicht in die Karten schauen lassen.

„Wir sind bereit“

Stattdessen stellt Wagner klar: „Wir sind bereit. Wir sind da. Wir wollen loslegen. Vorbereitung ist ja ganz nett und vor allem dann gut, wenn alle gesund bleiben. Und das war bei uns zum Glück über den größten Zeitraum der Fall. Aber jetzt wollen wir in den Wettkampf.“

--------------

Mehr zum FC Schalke 04:

-------------

Die Vorbereitung des FC Bayern war wesentlich kürzer, weil die Münchner bis zum 23. August in der Champions League ran mussten. Ob dieser Umstand ein Nachteil für den Triple-Sieger ist, kann Wagner nicht sagen. „Ich weiß, dass gute Fußballer schnell in ihren Spielrhythmus zurückfinden. Und bei den Bayern gibt es viele sehr, sehr gute Fußballer“, so der Schalke-Coach: „Weil sie kaum Veränderungen im Kader haben, sind eigentlich alle Automatismen bekannt.“ (dhe)