FC Schalke 04: Stambouli findet nach dem Bayern-Debakel DIESE deutlichen Worte

Bei seinem Comeback auf die Bundesliga-Bühne erlebte Benajmin Stambouli beim FC Schalke 04 einen rabenschwarzen Abend.

0:8 verlor der Franzose mit seinen Teamkollegen am Freitagabend beim FC Bayern München. Zusammen mit Ozan Kabak bildete Stambouli die völlig überforderte Innenverteidigung bei Schalke, die den Superstars des Triple-Siegers nichts entgegensetzen konnte.

Schalke-Star Stambouli bedient

Fast ein Jahr lag der letzte Pflichtspiel-Einsatz von Stambouli zurück. Im Oktober 2019 beim 0:0 im Derby gegen den BVB hatte der Schalker Publikumsliebling sich verletzt und fiel seitdem aus.

Am Freitag stand Stambouli für Schalke endlich wieder auf dem Platz – und erlebte einen Abend zum Vergessen. „Wir spielen Fußball, um Spaß zu haben“, sagte er nach Abpfiff: „Heute hat es keinen Spaß gemacht.“

Stambouli weiter: „Wir haben zwar gegen die beste Mannschaft der Bundesliga gespielt – in meinen Augen sind die Bayern auch die beste Mannschaft in Europa, vielleicht sogar auf der Welt. Aber trotzdem darf uns so ein Ergebnis nicht passieren.“

„Ich glaube an uns“

Auf Schalke stellte sich am Freitagabend die Frage: Woran hat’s gelegen? „Bei uns haben viele Dinge nicht funktioniert – andersherum hat beim Gegner fast alles geklappt“, so Stambouli: „Wir haben immer den Willen, zurückzukommen. Nach dem 0:5 hätten wir vielleicht einfach hinten dichtmachen müssen – aber das ist nicht unsere Mentalität.“

Der Franzose will die Schalke-Pleite in München schnellstmöglich abhaken und sich auf das anstehende Spiel der Königsblauen vorbereiten: „Trotzdem sollten wir nach vorne schauen. Ich bin überzeugt davon, dass wir nächste Woche gegen Bremen ein anderes Gesicht zeigen. Wir haben eine gute Mentalität in der Mannschaft. Ich glaube an uns!“

Am Samstagabend empfängt Schalke den SV Werder. Am darauffolgenden Spieltag steht für die Königsblauen die nächste schwierige Auswärtspartie an, wenn die Mannschaft von Trainer David Wagner bei RB Leipzig zu Gast ist. (dhe)