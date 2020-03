FC Schalke 04: Bayern beklagen DIESE Ausfälle – ist das die Chance für S04?

Gelsenkirchen. Der Viertelfinal-Kracher zwischen dem FC Schalke 04 und den Gästen aus München kommt vor allem für die Knappen einer Herkulesaufgabe gleich. Die Mannschaft steckt in der ersten richtigen Krise unter Trainer David Wagner.

Doch auch die Bayern haben vor dem Spiel plötzlich Probleme. Helfen diese den Schalkern, für eine Pokalsensation zu sorgen?

FC Schalke 04: Bayern vor Pokalspiel mit Problemen

Ergebnistechnisch läuft es für den FC Bayern hervorragend. Zuletzt gewann der Tabellenführer der Bundesliga in der Champions League mit 3:0 in London gegen den FC Chelsea. Am Wochenende legte man auch in der Liga nach: Das von den geschmacklosen Protesten gegen Dietmar Hopp überschattete 6:0 war fußballerisch die nächste Gala-Vorstellung der Bayern.

Nun könnte FCB-Coach Hansi Flick nach der Sorglosigkeit der vergangenen Wochen vor dem DFB-Pokalspiel auf Schalke plötzlich Probleme bekommen. Der Grund: Flick muss auf Abwehr-Star Lucas Hernandez verzichten. Der französische Innenverteidiger und Rekordeinkauf der Bayern fehlte mit einer Sehenreizung am Montag überraschend im Abschlusstraining.

Gegen Hoffenheim noch am Ball: Lucas Hernandez fehlt beim Spiel gegen Schalke. Foto: imago images/Jan Huebner

Da auch ein Einsatz von Jerome Boateng (Magen-Darm-Infekt) inzwischen ausgeschlossen ist, muss Hansi Flick auf eine „Not-Innenverteidigung“ setzen. Die dürfte allerdings nicht weniger prominent ausfallen. Flick dürfte sich dann wohl zwischen drei Ersatz-Optionen entscheiden: Benjamin Pavard (eigentlich Rechtverteidiger), Javi Martinez (defensiver Mittelfeldspieler) oder gar Joshua Kimmich (flexibler Defensivmann für die rechte Verteidigung und das defensive Mittelfeld).

Alle drei haben aber schon einmal in der Innenverteidigung ausgeholfen. Trotzdem: Die Hoffnung auf die Pokalsensation dürfte beim königsblauen Anhang durch den möglichen Doppel-Ausfall zumindest etwas wachsen. (the)