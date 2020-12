FC Schalke 04: Dieser Leverkusen-Tweet sorgt für Ärger – „Maximal unsportlich“

Gelsenkirchen. Bayer Leverkusen fügte dem FC Schalke 04 am Sonntagabend eine empfindliche Niederlage zu. Für die Knappen ist das 0:3 gegen die Werkself ein weiterer Tiefschlag in der irren Negativ-Serie in der Bundesliga (26 Spiele ohne Sieg).

Nach dem Spiel sorgte dann auch noch ein Tweet für riesigen Ärger. Nicht nur die Schalke-Fans waren empört.

FC Schalke 04: Leverkusen-Tweet sorgt für Ärger

Via Twitter bedankte sich Leverkusen bei den Torschützen der Partie – und listete dabei auch Schalkes Innenverteidiger Thiaw mit auf, der nach zehn Minuten ins eigene Netz getroffen hatte. „Danke an Thiaw, Baumi, Patrik und den Nikolaus“, hieß es in dem Tweet des offiziellen Accounts von Bayer Leverkusen wörtlich.

Viele Fans reagierten wütend auf diese Stichelei. „Für ein Eigentor bedanken ist maximal unsportlich. Das solltet ihr klarstellen“, schrieb ein User etwa. Ein Anderer: „Haut ruhig auf einen 19-jährigen Jungen ein. Super Aktion, Social-Media Team!“

Auch Anhänger des Siegerteams stimmten zu: „Sowas muss echt nicht sein, Leute!“ Besonders brisant: Selbst unter neutralen Beobachtern war das Eigentor von Thiaw hochumstritten. Viele hatten in der Szene ein Foul von Leverkusens Dragovic an dem jungen Verteidiger gesehen. Ohne Dragovics Schubser wäre das Tor nach Ansicht zahlreicher Fans gar nicht erst gefallen.

Mit dem Tweet legte Bayer Leverkusen also den Finger auch noch in die große, offene Schalker Wunde. Auch, wenn das Eigentor am Ende nicht entscheidend war: Freunde hat sich der Klub mit seiner Aktion sicherlich nicht gemacht.

Immerhin: Noch am Abend reagierte Leverkusen auf die Kritk. Ebenfalls auf Twitter schrieb der Klub: „Zugegeben: Schwacher Tweet! Es war nicht unsere Absicht, einen Spieler der gegnerischen Mannschaft bloßzustellen oder respektlos zu behandeln. Wir entschuldigen uns bei Malick Thiaw und dem S04!“

(the)