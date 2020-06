FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen im Live-Ticker: Wagner mit Doppel-Hammer in der Startelf

Gelsenkirchen. FC Schalke 04 empfängt Bayer Leverkusen. Zum Abschluss des 31. Spieltags trifft Schalke 04 auf Bayer 04 Leverkusen.

Bei der Begegnung Schalke – Leverkusen droht das dreizehnte Spiel in Folge ohne Sieg. Knacken die Schalker unfreiwillig einen Negativ-Rekord oder gelingt gegen den Pokalfinalisten Leverkusen der Befreiungsschlag?

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen im Live-Ticker

Erfahre hier alles zur Partie FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen. In unserem Live-Ticker wirst du bis zum Spiel mit allen Informationen versorgt.

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen -:- (-:-)

Tore:

Spielinfo:

Anstoß: Sonntag, 14. Juni, 18 Uhr

Stadion: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Startaufstellungen:

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda – McKennie, Boszdogan – Caligiuri, Boujellab, Schöpf – Kutucu

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Amiri, Havertz, Diaby - Alario

17.14 Uhr: Bei Leverkusen kehrt nach der Verletzungspause Kai Havertz zurück ins Aufgebot. Der dürfte die Schalker Defensive heute auf Trab halten.

17.00 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Wagner überrascht gleich doppelt. U19-Kapitän Can Bozdogan darf von Beginn an ran. Auch der von vielen Fans herbeigesehnte Ahmed Kutucu steht in der ersten Elf! Benito Raman fehlt mit Rückenproblemen hingegen komplett – der zehnte Ausfall bei Königsblau.

15.58 Uhr: Der Blick in der Tabelle geht bei vielen Königsblauen wegen der vergangen Spiele derzeit eher nach unten. Allerdings: Durch einen Sieg gegen Bayer könnte die Wagner-Elf wieder bis auf zwei Punkte an Tabellenplatz sieben heranrücken, der zur Europa-League-Teilnahme berechtigt.

15.08 Uhr: Das Sonntagabendspiel verspricht torreich zu werden – zumindest legt das ein Blick auf die Bilanz der vergangen Jahre nah. Seit 2000(!) endete kein Duell der beiden Teams torlos.

12.13 Uhr: Die Verletzungsmisere bedeutet für mehrere Schalker Profis auch eine Chance, sich zu beweisen. Junge Spieler wie Levent Mercan, Nassim Boujellab und Ahmed Kutucu könnten heute in den Fokus rücken. Auch Innnenverteidiger-Talent Malick Thiaw und U19-Kapitän Can Bozdogan dürfen auf Einsatzminuten hoffen.

10.01 Uhr: Der DFB hat inzwischen die Schiedsrichter-Ansetzung bekanntgegeben. Daniel Siebert aus Berlin wird die Partie leiten, Lasse Koslowski (Berlin) und Jan Seidel (Oberkrämer) sind an der Fahne unterwegs und Forian Heft (Neuenkirchen) fungiert als Vierter Offizieller. Der VAR heißt Günter Gerl und kommt aus Pullach.

Sonntag, 14. Juni, 9.12 Uhr: Matchday! Gegen starke Leverkusener will sich der FC Schalke 04 heute aus der Sieglos-Krise befreien.

20.02 Uhr: Ein Blick auf die Statistik sollten sich selbst hartgesottene S04-Anhänger lieber sparen. In 71 Direktvergleichen mit den Leverkusenern hagelte es satte 32 Pleiten. Gerade mal 18 Aufeinandertreffen gewann Königsblau.

19.38 Uhr: Bei Schalke kehrt immerhin Weston McKennie zurück ins Team. Der US-Amerikaner fehlte in Berlin wegen einer Gelbsperre.

18.22 Uhr: Leverkusen muss im Duell mit Schalke wohl auf Bellarabi und Lars Bender verzichten. Zurückkehren wird allerdings Kai Havertz der seine Verletzung auskuriert hat.

17.30 Uhr: Sechs Partien der Bundesliga sind an diesem Spieltag schon gelaufen. Hier die Ergebnisse:

Freitag, 12. Juni:

Hoffenheim – Leipzig 0:2

Hoffenheim – Leipzig 0:2 Samstag, 13. Juni:

Düsseldorf – Dortmund 0:1

Köln – Union 1:2

Wolfsburg – Freiburg 2:2

Hertha – Frankfurt 1:4

Paderborn – Bremen 1:5

14.39 Uhr: Für Schalke ist Europa seit der Sieglos-Serie in weite Ferne gerückt. Warum die Schalker, auch dank Leverkusen, trotzdem noch eine Chance haben, erfährst du hier >>

12.58 Uhr: Bei den Gästen aus Leverkusen lief es sportlich zuletzt erfolgreicher. Zwar muss man sich für einen Champions-League-Platz noch ziemlich strecken, doch unter der Woche gelang der Einzug ins DFB-Pokalfinale. Mit 3:0 gewann die Werkself in Saarbrücken.

12.31 Uhr: David Wagner steht vor dem vorletzten Heimspiel der Saison damit wieder vor einem abenteuerlichen Aufstellungs-Puzzle.

Schalke-Top-News:

11.12 Uhr: Dazu kommt ein unfassbares Verletzungspech bei den Knappen. Mit Burgstaller, Harit, Mascarell, Sané und Serdar ist für fünf Spieler die Saison vorzeitig beendet.

10.23 Uhr: Es sind schwierige Zeiten auf Schalke. Zwölf Spiele ohne Sieg, nur ein Punkt seit dem Re-Start, fast keine Chancen mehr auf Europa. David Wagner und seine Mannschaft stehen gehörig unter Druck.

Samstag, 13. Juni, 10 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Begegnung Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Hier erfährst du alle wichtigen Informationen und Highlights rund um die Partie.