FC Schalke 04: Auf IHN kommt es an – warum Bastian Oczipka für den S04 die zentrale Figur im Derby ist

Gelsenkirchen. Einsatz, Mut und geschlossene Mannschaftsleistung – ohne diese drei Dinge droht der FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Dortmund unterzugehen. Doch ein Schalker hat es besonders in der Hand.

Beide verfeindeten Lager schauen derzeit mit mulmigem Gefühl auf das Revierderby. Der BVB hat sich in der Champions League nicht mit Ruhm bekleckert und kann gegen wankende Knappen praktisch nur verlieren. Beim FC Schalke 04 geht die Angst vor einer noch übleren Packung als beim 0:4 im Juni um.

FC Schalke 04: Bastian Oczipka muss im Derby liefern

Um das zu verhindern, braucht Schalke einen starken Bastian Oczipka. Der Rechtsverteidiger könnte beim Derby das Zünglein an der Waage werden.

Beim FC Schalke 04 wird Bastian Oczipka die Aufgabe zuteil, Jadon Sancho zu beackern. Foto: imago imago/MIS

Denn: Sein direkter Gegenspieler Jadon Sancho erlebt bei Borussia Dortmund derzeit eine leichte Flaute. Beim 1:3 in Rom präsentierte er sich schwach – wie auch schon zuvor in Hoffenheim (1:0) und Augsburg (0:2) sowie seinen bislang vier Nationalelf-Auftritten in September und Oktober.

----------------------------

Mehr zum Revierderby:

Borussia Dortmund teilt Foto zum Derby: Ausgerechnet ER ist darauf zu sehen

FC Schalke 04: Ausgerechnet Höwedes redet den BVB stark – „In einer anderen qualitativen Sphäre“

Borussia Dortmund: Ungewohnt angriffslustige Worte von Favre vor dem Derby – „Werden es schaffen“

FC Schalke 04: Ludewig mit einer Kampfansage – „Es geht um alles“

----------------------------

Der Engländer, der in den 68 Ligaspielen der letzten beiden Saisons 63 (!) Scorerpunkte sammelte, hat aktuell einen Durchhänger. Und in Dortmund hängt viel vom 20-Jährigen ab: Der BVB wirkte ohne einen Sancho in Top-Form trotz Mega-Sturm um Haaland, Reus und Co. offensiv mehrfach gehemmt.

+++ Sorge um Mario Götze! DIESE Entscheidung könnte böse Folgen haben +++

Platzt der Sancho-Knoten ausgerechnet im Derby?

Kaum jemand zweifelt daran, dass Sanchos Knoten bald wieder platzen wird. Gelingt es Oczipka, den Wirbelwind im Derby noch einmal in Schach zu halten, steigert das die S04-Chancen auf eine Überraschung ungemein.

Klar ist aber auch: Zaubert Sancho sich im Derby in einen Rausch, könnte Oczipka selbst mit Unterstützung seiner Defensivkollegen arge Probleme bekommen.