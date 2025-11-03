Ex-Schalke-Talent Ayhan spricht von Rückkehr – doch es kommt wohl ganz anders

Auf Schalke sorgt der Name Ayhan wieder für Aufsehen! Während Youngster Mertcan Ayhan seit der Verletzung von Timo Becker fester Bestandteil der Startelf ist, könnte sein älterer Bruder Kaan Ayhan bald einen weitreichenden Wechsel vollziehen.



Gerüchten zufolge soll der erfahrene Verteidiger das türkische Top-Team Galatasaray Istanbul verlassen und nach Arabien wechseln.

Ex-Schalke-Juwel im Fokus

Kaan Ayhan ist in Saudi-Arabien angeblich heiß begehrt – so heißt es zumindest in der türkischen Tageszeitung „Takvim“. Laut Medienberichten beobachten mehrere Klubs den Ex-Schalker und denken über eine Verpflichtung nach. Konkrete Namen? Noch Fehlanzeige. Trotzdem scheint der aktuell nur geringe Marktwert einiges Interesse zu entfachen.

In dieser Saison war Ayhan in sieben Süper-Lig-Spielen und zwei Champions-League-Partien im Einsatz. Er leistete seinen Beitrag zur stabilen Defensive des türkischen Meisters, der international durchaus Fuß gefasst hat.

Keine S04-Rückkehr mehr?

In der Knappenschmiede von Schalke verbrachte Kaan Ayhan seine Jugend und einige Jahre als Profi – insgesamt stolze 14 Jahre! Nach seiner Leihe zu Eintracht Frankfurt wechselte Ayhan zu Düsseldorf, spielte später bei Italiens US Sassuolo und trat schließlich seine Station bei Galatasaray an.

Zu Beginn des Jahres klang es sogar noch so, dass die Brüder vereint bei S04 zusammen auflaufen könnten. „Ich würde vier, fünf Schritte entgegenkommen, wenn man das irgendwie hinkriegen kann“, betont Kaan Ayhan bei „Sky“ über eine mögliche Rückkehr. Jetzt scheint der 30-Jährige einen anderen Weg einschlagen zu wollen. Besonders für Schalke-Fans bleibt die Entwicklung des Duos spannend.