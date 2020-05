FC Schalke 04: Riesige Fan-Wut nach Peinlich-Pleite gegen Augsburg – „Desaströs!“

Gegen den FC Augsburg kassiert der FC Schalke 04 die nächste schmerzhafte Pleite. Nach dem Spiel lassen die Fans ihrer Wut freien Lauf.

Trainer David Wagner trifft die Kritik besonders hart.

FC Schalke 04: Riesige Fanwut nach Augsburg-Debakel

Schalke wurde in der Partie früh geschockt: Schon in der sechsten Minute traf der Augsburger Eduard Löwen mit einem perfekt geschossenen Freistoß direkt in königsblaue Herz. Die Schalker zeigten sich jedoch zunächst relativ unbeeindruckt, dominierten die Partie mit knapp 80 Prozent Ballbesitz.

Doch was fehlte, waren zwingende Torchancen. Die offensive Durchschlagskraft, die der Mannschaft von Trainer David Wagner seit Rückrunden-Beginn fehlte, fanden die Stürmer auch gegen zurückhaltende Augsburger nicht wieder.

+++ Highlights der Partie: Schalke – Augsburg +++

Krasse Abwehrfehler

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts an den Verhältnissen auf dem Feld. Doch die Blau-Weißen erlaubten sich immer mehr Abspielfehler, wirkten unkonzentriert. Ein individueller Fehler war es dann auch, der das 0:2 einleitete. Innenverteidiger Salif Sané, bis dahin einer der wenigen Schalker in Normalform, fing einen langen Augsburger Ball per Kopf ab und legte ihn direkt in den Lauf von Augsburgs Bazee, der an Schubert vorbei einschob.

----------

----------

Dann brach Schalke zusammen. Kaum ein Spielzug wurde konzentriert zu Ende gespielt und so war das 0:3 in der Nachspielzeit nur die logische Folge. Erneut müssen die Schalker eine herbe Klatsche hinnehmen. Die Fans im Netz flippten nach dem Spiel völlig aus. Vor allem Trainer David Wagner kam dabei nicht gut weg.

----------

Fan-Reaktionen auf Twitter:

„Was für eine katastrophale Leistung mal wieder. Wagner muss endlich gehen.“

„Am Montag gibts Post für Wagner.“

„Jede weitere Woche mit Wagner ist eine verlorene Woche.“

„Wenn du dir zu Hause in 90 Minuten eine einzige Torchance gegen Augsburg (ich betone: Augsburg, nicht Real Madrid) erarbeitest dann hast du auch keine Punkte verdient. Desolat, desaströs!“

„Schalke hält sich an die Abstandsregel. Zum sportlichen Erfolg.“

„Schalke verschenkt mehr Geschenke als der Weihnachtsmann.“

„Das Leben ist deutlich angenehmer, wenn man Schalke gar nicht mehr guckt.“

„Schalke würde momentan gegen eine C-Jugendmannschaft verlieren, die in der Kreisliga D spielt. Und zwar Volleyball.“

----------

Am Mittwoch geht es für Wagner und seine Mannschaft bereits weiter. Schalke muss zum Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf – und dringend punkten. (the)