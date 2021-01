FC Schalke 04 lässt Bombe platzen – Aufsichtsrats-Boss Buchta macht es offiziell

Gelsenkirchen. Trotz Zustimmung des Aufsichtsrats wird es kein Tönnies-Hilfspaket für den FC Schalke 04 geben. Der Milliardär hat daraufhin einen weitreichenden Schritt folgen lassen.

Der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 hatte am Mittwoch der Finanzspritze des Milliardärs zugestimmt – aber nicht mit der von Clemens Tönnies geforderten Einstimmigkeit.

FC Schalke 04 verzichtet auf Millionen von Clemens Tönnies. (Symbolbild) Foto: imago images / Sven Simon

Nun spricht Dr. Jens Buchta, Tönnies-Nachfolger an der Spitze des höchsten Schalke-Gremiums, Klartext über das Angebot seines Vorgängers und die Diskussionen im Aufsichtsrat.

FC Schalke 04: Aufsichtsrats-Boss Jens Buchta macht es offiziell

„Es ging um die Überlegung der vorzeitigen Verlängerung des Sponsorenvertrages von Böklunder, einem Unternehmen der Tönnies-Gruppe und die damit verbundenen Auswirkungen für Schalke 04“, stellt Buchta klar und erwähnt, dass die elf Aufsichtsräte darüber intensiv diskutiert haben.

Clemens Tönnies hat sein Angebot einer Finanzspritze für Schalke 04 zurückgezogen. Foto: dpa

Neun der elf Amtsinhaber stimmten am Ende zu – aber eben nicht alle. Buchta bestätigt: Direkt nach der Entscheidung des Aufsichtsrats hat Clemens Tönnies sein Angebot zurückgezogen.

Angebot unwiderruflich vom Tisch

Zuvor hatten einige noch gemutmaßt, der Fleisch-Milliardär könnte bei einer überwältigenden Zustimmung aus dem Aufsichtsrat von seiner Einstimmigkeits-Forderung abrücken. Doch nun ist die Finanzspritze endgültig vom Tisch.

Top-News zum FC Schalke 04:

Buchta, der selbst für die Tönnies-Kohle stimmte: „Ich bedauere das. Wir müssen seine Entscheidung aber respektieren.“

Buchta: Schneider muss geplante Maßnahmen sehr kurzfristig umsetzen

Auch verrät der Rechtsanwalt, wie es bei einem Zustandekommen der Tönnies-Hilfe weitergegangen wäre. „Die Aufnahme der wirtschaftlichen und inhaltlichen Verhandlungen hätte im Bereich des Vorstands gelegen. Hierzu kommt es nun jedoch nicht mehr.“

Die elf Köpfe im S04-Aufsichtsrat:

Dr. Jens Buchta (Vorsitzender)

Peter Lange (Stellvertreter)

Huub Stevens

Moritz Dörnemann

Dr. Stefan Gesenhues

Ulrich Köllmann

Dirk Metz

Ingolf Müller

Matthias Rüter

Heiner Tümmers

Matthias Warnig

Der Verein befindet sich in einer sportlich und wirtschaftlich angespannten Situation“, weiß Buchta und stellt klar: „Der Vorstand ist weiter gefordert, geplante Maßnahmen sehr kurzfristig umzusetzen.“

Tönnies wird hart attackiert

In einem offenen Brief hat sich die Fangruppierung "Schalke Supporters" zu den Vorgängen rund um Clemens Tönnies geäußert. In dem Statement werfen sie Tönnies vor kein Schalker zu sein. Hier die Hintergründe!

Clemens Tönnies und Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider. Foto: dpa

Schon lange ist Tönnies auf Schalke eine polarisierende und vieldiskutierte Figur. Sein offensives Auftreten, seine Machtposition beim S04 und sein Engagenemt als Investor war vielen ein Dorn im Auge – hinzu kamen die Skandale um rassistische Aussagen und den Corona-Ausbruch in seiner Fleischerei.

Schalke hofft auf ruhigere Zeiten

Entsprechend sensibel war das Thema um das finanzielle Hilfsangebot.

Nach dem 4:0 gegen Hoffenheim, dem Ende der langen schwarzen Serie beim FC Schalke 04, hofft der Klub nun auf etwas mehr Ruhe.

Christian Gross soll den FC Schalke 04 vor dem Abstieg retten Foto: Karsten Rabas via TEAM2sportphoto,

S04 muss nachlegen

Doch der erlösende Sieg darf nur ein Auftakt gewesen sein. Noch immer belegt Königsblau eine direkten Abstiegsplatz – und durch den Sieg von Arminia Bielefeld am Sonntag ist auch der Abstand zum rettenden Ufer nur marginal geschmolzen.

Schon am Samstag bei Eintracht Frankfurt sind die Knappen erneut zum Siegen verdammt. Wird der Hoffenheim-Sieg dort nicht bestätigt, könnte die aufgekeimte Euphorie schnell wieder verflogen sein.