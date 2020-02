FC Schalke 04 auf Fehlersuche: Ist ER der Grund für die Punkte-Flaute?

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 läuft es nicht rund. Nach einem furiosen Start ins neue Jahrzehnt mit einem 2:0 gegen Meisterschafts-Anwärter Borussia Mönchengladbach ist der Wurm drin – vor allem offensiv läuft derzeit kaum noch etwas zusammen.

Kein Sieg und nur ein mageres Tor stehen seit dem Rückrunden-Auftaktsieg zu Buche. David Wagner und sein Team sind auf Fehlersuche – und dürften dabei bereits auf den Namen Amine Harit gestoßen sein.

FC Schalke 04: Amine Harits Formtief ist stellvertretend für die S04-Flaute

Der Marokkaner steht seit dem Jahreswechsel völlig neben sich. Dabei war er in der Hinrunde noch das gefeierte Hirn der Königsblauen. Die „Wiederauferstehung“ von Harit nach Dauer-Krise und Fast-Abschied stand sinnbildlich für den Aufschwung, den der FC Schalke 04 nach der Katastrophen-Saison hinlegte.

Doch nach zehn Torbeteiligungen in der Hinrunde scheint bei Amine Harit derzeit die Luft raus. Viermal gab es zuletzt die Kicker-Note 5, lediglich beim Pokal-Erfolg gegen Hertha BSC (3:2 n.V.) glänzte der Spielmacher einmal. In der Liga geht so wenig, dass er nach seiner nächsten schwachen Leistung beim Gruselkick in Mainz vorzeitig ausgewechselt wurde.

Auch in der Mini-Krise zeigt sich: Die Form des FC Schalke 04 ist unmittelbar mit den Leistungen von Amine Harit verknüpft. Dieses Phänomen ist durch die verletzungsbedingte Abwesenheit von Suat Serdar noch verstärkt. Harits Formtief und Serdars Verletzung klauen dem S04 nicht nur zwei torgefährliche Stars, sondern auch die Charaktere, die zuvor die Treffer von Benito Raman und Co vorbereiteten.

Kriegt Wagner seinen Spielmacher wieder in Form, dürfte es bald auch beim FC Schalke 04 wieder bergauf gehen.